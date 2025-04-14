ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ek gümrük tarifeleri, Türkiye'nin de dahil olduğu çok sayıda ülkede borsaların büyük darbe almasına neden oldu.



Hem yurt içi hem de uluslararası yatırımlarda bulunan Türk milyarderlerin serveti, yaşanan çalkantılardan doğrudan etkilenirken, Forbes Dergisi'nin paylaştığı Türk milyarderler listesi de büyük ölçüde değişikliğe uğradı.



KOÇ AİLESİ YILLAR SONRA İLK 5 DIŞINDA



Listede yaşanan en büyük dönüşümlerden biri, uzun yıllar sonra Türkiye'nin en zengin isimleri listesinde Koç ailesinden kimsenin ilk 5'e girememesi oldu.



Birkaç ay öncesine kadar 3.2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker'in ardından Türkiye'nin en zengin iş insanı olan İpek Kıraç ve üçüncü sıradaki Semahat Sevim Arsel, Borsada yaşanan değişimlerin ardından ilk 5'in dışında kalmış oldu.





MİLYARDERLER SIRALAMASINDA YENİ YÜZLER



Öte yandan listede hızlı yükselişlere imza atan isimler de bulunuyor. Murat Ülker'in 5.4 milyar dolarlık servetiyle zirvede kalmaya devam ettiği listede ikinci sırada Şaban Cemil Kazancı, üçüncü sırada ise Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak yer aldı.



Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı şu şekilde...





1 - Murat Ülker (5,4 milyar dolar)

2 - Şaban Cemil Kazancı (4,2 milyar dolar)

3 - Erman Ilıcak (3 milyar dolar)

4 - Mehmet Sinan Tara (2,8 milyar dolar)

5 - Ferit Faik Şahenk (2,8 milyar dolar)

6 - İpek Kıraç (2,7 milyar dolar)

7 - Semahat Sevim Arsel (2,7 milyar dolar)

8 - Filiz Şahenk (2,6 milyar dolar)

9 - Mustafa Rahmi Koç (2,4 milyar dolar)

10 - Hamdi Ulukaya (2,3 milyar dolar)