Yaz aylarında 11 bin 113 puana ulaşarak tüm zamanların rekorunu kıran Borsa İstanbul, aylardır yaşadığı sert düşüşlerle yatırımcılarda tedirginliğe neden oluyor.



Şirketlerin yaşadığı değer kayıpları, yerli ve yabancı borsa yatırımcısının yanı sıra, milyarder iş insanların da varlıklarını tehlikeye atmakta.



KOÇ AİLESİ EN ÇOK KAN KAYBEDENLER ARASINDA



Forbes Dergisi tarafından yayınlanan listeye göre, servet kaybı yaşayanlar arasında ilk sırada Koç Holding'in ağır topları yer alıyor. Borsa İstanbul'da işlem gören Koç Holding (KCHOL) hisseleri geçtiğimiz yılın mayıs ayında lot başına 264 liraya kadar yükselirken, yaşanan sert düşüşlerin ardından hisseler 149,60 TL'ye kadar geriledi.

Yaşanan değer kayıpları, hisselerinin büyük bölümünü Koç Holding'de bulunduran milyarderlerin de sert kayıplar yaşamasına neden olurken, İpek Kıraç, Semahat Sevim Arsel ve Rahmi Koç'un yaşadığı toplam servet kaybı 2 milyar doların üzerine çıktı.



Geçtiğimiz yılın son bölümünde 3,1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ikinci ismi olan İpek Kıraç, varlıklarında yaşadığı 700 milyon dolara yaklaşayan kayıpla 4. sıraya geriledi. Forbes tarafından paylaşılan listede Kıraç'ın güncel serveti 2,4 milyar dolar olarak duyuruldu.



Koç Ailesi'nin bir başka önemli ismi olan Semahat Sevim Arsel de benzer bir kayıp yaşarken, üçüncü sıradaki yerini koruyamayarak altıncılığa kadar geriledi. Koç Holding'in en önemli ismi olan Mustafa Rahmi Koç ise 500 milyon doları aşan kaybı ve 2,1 milyar dolarlık servetiyle milyarderler listesinde 7. sırada yer aldı.



EN ZENGİNLER SIRALAMASINDA YENİ İSİMLER



Şirketleri borsada işlem görmediği için servetleri yılda birkaç kez güncellenen Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, geçtiğimiz haftalarda yapılan güncellemenin ardından Türkiye'nin en zengin 20 iş insanı arasına dahil edildi.

AKSA Enerji'nin CEO'su Şaban Cemil Kazancı da son aylarda büyük kayıp yaşayan isimler arasında yer alsa da, Murat Ülker'in ardından ikinci sırada yer almayı başarabildi. Türkiye'nin en varlıklı iş insanı, 5,1 milyar dolarla Murat Ülker olmaya devam ederken, güncel liste şu şekilde sıralandı:



1 - Murat Ülker (5,1 milyar dolar)

2 - Şaban Cemil Kazancı (3 milyar dolar)

3 - Erman Ilıcak (2,6 milyar dolar)

4 - İpek Kıraç (2,4 milyar dolar)

5 - Hamdi Ulukaya (2,4 milyar dolar)

6 - Semahat Sevim Arsel (2,4 milyar dolar)

7 - Mustafa Rahmi Koç (2,1 milyar dolar)

8 - Mehmet Sinan Tara (2,1 milyar dolar)

9 - Ferit Faik Şahenk (2,1 milyar dolar)

10 - Filiz Şahenk (1,9 milyar dolar)



EN BÜYÜK KAYIP ERDEMOĞLU'NDA



2023 yılında 5.3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı olan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bu yılın listesinde ilk 10'a bile giremedi.



5.3 milyar dolarlık serveti büyük kayıplarla 1,8 milyar dolara kadar gerileyen Erdemoğlu, Forbes listesinin 13. sırasında yer aldı. Ünlü iş insanının yaşadığı değer kaybının büyük ölçüde SASA Polyester hisselerinde yaşanan düşüşle alakalı olduğu düşünülüyor.