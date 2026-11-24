Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, mobilya sektöründe faaliyet gösteren Mondi Mobilya'nın tamamı yeni sahibini arıyor.

TMSF tarafından yürütülecek satış sürecinde, şirketin her biri 1 TL nominal değerli 30 milyon adet payı blok halinde yatırımcılara sunulacak.

İHALE TAKVİMİ VE KATILIM ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların tekliflerini 1 Şubat 2027 tarihine kadar iletmeleri gerekiyor. Satış ihalesi ise 2 Şubat 2027 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sürece dahil olmak isteyen adaylar için belirlenen mali şartlar ise şöyle:

Muhammen Bedel: 2,4 milyar TL

Katılım Teminatı: 120 milyon TL

Veri İnceleme ve Tesis Ziyaret Ücreti: 1 milyon TL

ALICI ŞİRKETİN BORÇLARINI DA ÜSTLENECEK

İhale şartnamesine göre, Mondi Mobilya'yı satın alacak yatırımcı sadece hisse bedelini ödemekle kalmayacak, şirketin grup içi borç yükünü de devralacak.

Buna göre yeni sahip, devir tarihi itibarıyla şirketin grup şirketlerine olan 409 milyon TL tutarındaki ticari borcunu peşin olarak ödeyecek.

Ayrıca Erciyes Anadolu Holding AŞ'ye olan 1,6 milyar TL'lik mali borcun da peşin ya da vadeli olarak ödenmesi şart koşuluyor. Belirtilen bu borç tutarları, devir işleminin gerçekleşeceği tarihte yeniden güncellenecek.