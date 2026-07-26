Mobilya markası Vivense’in el değiştirme süreci resmen tamamlandı. Rekabet Kurumu’nun onayıyla şirketin hisseleri Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ’ye devredildi. Böylece 2020 yılında Vivense’ye 130 milyon dolarlık yatırım yapan Actera da hisselerini devretmiş oldu.

Türkiye genelinde 87 mağazası bulunan Vivense, yurt dışında ise Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’da faaliyetlerini sürdürüyor.

Kemal Erol tarafından 2013 yılında kurulan şirket üçüncü kez el değiştirmiş olacak. Vivense ilk el değiştirmesini 2020’de yaşamıştı.

87 MAĞAZASI VAR

Geniş bir hizmet ağına sahip olan Vivense’in mevcut operasyonel gücüne göre ülke genelinde aktif 87 mağaza. Ayrıca şirketin Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’daki operasyonlar ve faaliyetleri bulunuyor.