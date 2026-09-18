Olay, 25 Mayıs'ta Londra'nın Wimbledon bölgesinde meydana geldi. Bir restoranın önünde bulunan küçük kız çocuğu, yolun karşı tarafında bekleyen babasına doğru koşmaya başladı.

Bu sırada yolda hızla ilerleyen bir motosikletin çocuğa doğru yaklaştığını fark eden restoran müdürü Onur İnci, saniyeler içinde harekete geçti.

KÜÇÜK KIZI KURTARDI

İnci, motosikletin çarpmasına saniyeler kala küçük kızın yanına koşarak çocuğu yoldan çekti. İnci'nin müdahalesi sayesinde küçük kız kazayı yara almadan atlattı.

Ancak motosiklet bu kez İnci'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Türk restoran müdürü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

OMZUNDA KALICI HASAR OLUŞTU

Günlerce tedavi gören İnci'nin sol omzunda kırıklar meydana geldiği ve yaralanmanın kalıcı hasara yol açtığı belirtildi.

Kazaya karışan motosiklet sürücüsünün de yaralandığı, her iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

CESARETİ ÖDÜLLE TAÇLANDIRILDI

Sabah'ın haberine göre, olayın ardından Onur İnci'nin küçük kızın hayatını kurtarmak için gösterdiği cesaret Merton Belediyesi tarafından ödüllendirildi.

İnci'ye, örnek davranışı nedeniyle "Merton Heroes Award" (Merton Kahramanları Ödülü) verildi. Böylece Londra'da bir çocuğu kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atan Türk restoran müdürünün kahramanlığı resmi olarak da ödüllendirilmiş oldu.