Google’ın Yeni Yapay Zekâ Mimarı: Koray Kavukcuoğlu

Alphabet çatısı altındaki Google, yapay zekâ destekli ürünlerin geleceğini şekillendirecek yeni bir görev tanımı oluşturdu. Şirket içinden yapılan bu stratejik atamayla, DeepMind CTO’su olan Koray Kavukcuoğlu, artık aynı zamanda Google’ın kıdemli başkan yardımcısı (Senior Vice President) unvanını da taşıyacak ve doğrudan CEO Sundar Pichai’ye bağlı çalışacak.

İki Görev, İki Liderle Eş Zamanlı Çalışma

CEO Pichai’nin Google yöneticilerine gönderdiği bilgilendirme notunda, Kavukcuoğlu’nun DeepMind CTO’luğu görevini de sürdüreceği belirtildi. Kavukcuoğlu, bu kapsamda hem Sundar Pichai’ye hem de DeepMind CEO’su Demis Hassabis’e rapor verecek.

Yeni görev kapsamında Kavukcuoğlu’nun, Google’ın dünya lideri yapay zekâ modellerini ürünlerine entegre etme süreçlerini hızlandırması ve bu entegrasyonun daha verimli, tekrarlanabilir ve bütünleşik şekilde gerçekleşmesini sağlaması bekleniyor. Pichai, bu gelişmenin şirketin yapay zekâ alanındaki atılımlarını yeni bir evreye taşıyacağını ifade etti.

Londra’dan Kaliforniya’ya Transfer

Kavukcuoğlu’nun, görev değişikliğiyle birlikte İngiltere’nin başkenti Londra’dan Kaliforniya’ya taşınacağı bilgisi de paylaşıldı. Bu geçiş, Google’ın yapay zekâ operasyonlarının merkezileştirilmesi açısından da dikkat çekici bir hamle olarak yorumlanıyor.

Yapay Zekâda Yeni Aşama ve Piyasa Baskısı

Alphabet, 2025 yılı içinde 75 milyar dolara ulaşması beklenen yapay zekâ yatırımlarından güçlü bir finansal geri dönüş elde etme baskısı altında. Rekabetin ve antitröst baskılarının giderek arttığı bir dönemde, şirketin bu stratejik hamlesi, sürdürülebilir kârlılık arayışına önemli bir katkı sunmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleştirilen yıllık Google I/O geliştirici konferansında tanıtılan yapay zekâ tabanlı ürünler, bu yönelimin ilk işaretlerini vermişti. Aylık 249,99 dolarlık abonelik sistemi ve akıllı gözlük gibi yenilikçi demolar, şirketin bu alandaki iddiasını pekiştirmişti.

Yeni Dönemin Mimarı: Koray Kavukcuoğlu

CEO Pichai’nin mesajında altını çizdiği gibi, Google artık yapay zekâ dönüşümünde yeni bir faza girmiş durumda. Bu evrenin en önemli mimarlarından biri olarak Koray Kavukcuoğlu, hem teknik uzmanlığı hem de liderlik vizyonuyla bu dönüşümün öncüsü olacak.

Google’ın küresel teknoloji haritasında bir Türk mühendis daha tarihe geçiyor.