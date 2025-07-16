ÇOMÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri, köy köy gezerek kümes hayvancılığı yapan üreticilerin sorunlarını dinledi. Üreticilerden gelen en önemli taleplerden biri, hastalıkların zamanında tespit edilememesiydi. Bu doğrultuda geliştirilen “BroBot”, kümes içinde 7/24 tam otonom şekilde hareket ederek her metrekareyi tarıyor ve anlık haritalama yapıyor.

Robot, üzerinde bulunan sensörlerle sıcaklık gibi verileri izliyor, problemli hayvanları tespit ettiğinde çiftlik sahibine, bakıcıya veya veteriner hekime anında bildirim gönderiyor. Üstelik “BroBot”, yalnızca teşhis koymakla kalmıyor; hastalıklı bölgeye lokal ilaçlama yapabiliyor ve ölü tavukları kendi sistemiyle kümes dışına çıkarabiliyor.

Projenin en büyük hedefi, sürü sağlığını koruyarak üretim verimliliğini artırmak. Yapılan açıklamalara göre bu sistemle kümes başına 3-4 tonluk verim artışı sağlanması bekleniyor.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, açıklamasında, üniversitelerin bulundukları bölgelere yönelik çözüm üretme sorumluluğuna dikkat çekerek, tarımda dijital teknolojilere dayalı yenilikçi uygulamaların önemine vurgu yaptı. Özvar, bu tür projelerin Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artıracağını belirtti.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da “BroBot”un insan müdahalesi olmaksızın hasta ve ölü hayvanları dakikalar içinde ortamdan uzaklaştırabildiğini vurguladı. Sistemin, üç boyutlu LIDAR ve termal kamera teknolojileriyle çalıştığını, sorunlu hayvanları vücut sıcaklığına göre tespit ettiğini belirten Erenoğlu, “Yeni çözümler üretmeye devam edeceğiz, üreticilerimizi üniversitelerimize başvurmaya davet ediyoruz” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın ise proje sürecinin üreticilerle doğrudan iletişimle yürütüldüğünü belirtti. Aydın, BroBot’un yurt dışındaki muadillerinden farklı olarak hasta hayvanları yalnızca tespit etmekle kalmayıp fiziksel olarak ortamdan çıkarabildiğini söyledi.

Bu yenilikçi proje, tarımda yapay zeka ve robotik uygulamaların geleceğine dair umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.