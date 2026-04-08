Fransa'nın başkenti Paris, ulaşımda geleceğin teknolojisini bir Türk markasına emanet etti. Paris Otonom Ulaştırma İdaresi (RATP), şehrin en yoğun hatlarından biri olan 393 numaralı hatta, tamamen otonom yani şoförsüz hareket edebilen elektrikli otobüslerini görücüye çıkardı. En dikkat çekici detay ise, bu teknoloji harikasının tasarımından yazılımına kadar Türk mühendislerinin imzasını taşıması.

ÇİN YERİNE TÜRLK TEKNOLOJİSİ DEVRİ

RATP, otonom sürüş testlerine aslında 2021 yılında Çinli dev CRRC ile başlamıştı. Ancak gelinen noktada Fransızlar tercihini değiştirerek rotayı Türkiye’ye kırdı. Bursa'da üretilen Karsan e-ATAK, Paris sokaklarında kendi kendine yol alan yeni nesil ulaşımın yüzü oldu.

Paris yollarındaki bu 8.3 metrelik elektrikli otobüs, BMW bataryaları hariç tamamen bir Türk Ar-Ge başarısı. Aracın "beyni" olan otonom yazılım, Türkler tarafından kurulan ve Ar-Ge merkezi İstanbul'da bulunan ADASTEC tarafından geliştirildi. Yazılım, araca sonradan eklenmiyor; Karsan’ın fabrikasında üretim aşamasında ruhuna işleniyor.

KARAR MEKANİZMASI NASIL ÇALIŞIYOR?

Lazer Gözler (LiDAR): Saniyede yüz binlerce lazer darbesiyle 120 metre mesafedeki her nesneyi santimetrelik hassasiyetle tarıyor.

Termal Görüş: Gecenin zifiri karanlığında bile canlıları vücut ısısından algılıyor.

Trafik Işıklarıyla Konuşuyor: Güzergahtaki trafik lambalarıyla kablosuz iletişim kuran otobüs, ışığın kaç saniye sonra değişeceğini bilerek hızını önceden ayarlıyor.

KOLTUKTA ŞOFÖR VAR AMA DİREKSİYON BAŞKASINDA

Geçtiğimiz günlerde yapılan basın lansmanında sahne oldukça ilginçti: Otobüsün sürücü koltuğunda bir görevli oturuyor ancak elleri dizlerinde! Mevcut yasalar gereği güvenlik için bir personel koltukta bulunsa da otobüs; kavşaklardan kendi geçiyor, yayalara yol veriyor ve kırmızı ışıkta kusursuz şekilde duruyor.

20 BİN YOLCU İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Günde 20 bin yolcunun taşındığı 393 numaralı hat, bu teknolojiyle ulaşım maliyetlerini düşürmeyi ve kaza riskini sıfıra indirmeyi hedefliyor. RATP'nin nihai hedefi ise çok yakında koltukta kimse olmadan, otobüsleri sadece uzaktan bir operatör denetimiyle tam kapasite hizmete sokmak.