Antep fıstığının sezonun ilk ürünü olarak bilinen boz fıstıkta hasat dönemi başladı. Türk mutfağının vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan Antep fıstığında üreticiler, yoğun bir çalışma temposuna girdi.

Özellikle baklava ve çeşitli tatlıların yanı sıra yemeklerde de kullanılan fıstıkların toplanması için tarım işçileri günün erken saatlerinde tarlaların yolunu tutuyor. Ağaçlardan koparılan fıstıklar, yere serilen bezlerin üzerinde biriktiriliyor. Toplanan ürünler daha sonra traktör römorklarına yüklenerek temizleme, kırma ve kavlama işlemlerinin gerçekleştirildiği tesislere taşınıyor.

BOZ FISTIK BİR AY ÖNCE TOPLANIYOR

Normal Antep fıstığına kıyasla yaklaşık bir ay daha erken hasat edilen boz fıstık, yağlı yapısı ve yeşil rengiyle öne çıkıyor. Kendine özgü yoğun aroması bulunan ürün, başta baklava olmak üzere çok sayıda tatlı ve yemeğe lezzet katıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal İkizceli Mahallesi yakınlarında gerçekleştirilen hasada katılarak çiftçiler ve tarım işçileriyle bir araya geldi. Hasada eşlik eden Sağlam, çiftçilerle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek üretim sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ÜRETİMDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Geçen yıl 1 milyon 450 bin dekar alanda üretim gerçekleştirildiğini belirten Sağlam, bu yılki beklentilere ilişkin şunları kaydetti: "Bu yıl yağışların bol olması nedeniyle yer altı sularımızda yükselme oldu ve üretim artışı yaşadık. 2025'te 44 bin ton olan rekoltemiz, her ne kadar 220 bin dekar alanda yaşanan dolu ve hortum afetine rağmen 60 bin ton olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Ayrıca üretim bu sene 1 milyon 469 bin dekar alana çıktı."

Bu yıl üretimin yoğun olduğu bölgelerde dolu ve hortum nedeniyle zarar meydana geldiğini hatırlatan Sağlam, gelecek sezonla ilgili risklere de değindi. "3 Mayıs'taki afetten dolayı 2027'deki üretim için karagözlerin çıkmama gibi bir riskle karşı karşıyaydık ancak yağışların çok olmasından dolayı ve Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü ile ekiplerimizin ağaçların bakımı için yoğun çalışmalarından dolayı telafi edebileceğimizi düşünüyoruz. Tüm üreticilerimize bereketli sezon diliyorum." diye konuştu.

ÜRETİCİ VE İŞÇİLERİN HASAT MUTLULUĞU

Çiftçi Kasım Çevik, hasadın başlamasından dolayı yaşadıkları sevinci dile getirirken emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mevsimlik tarım işçisi Aliye Demir ise sabahın erken saatlerinde çalışmaya başladıklarını belirterek hasat döneminin başlamasından memnun olduklarını ifade etti.