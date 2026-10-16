Türk halk müziğinin tanınan isimlerinden Soner Olgun’un hayatını kaybettiği bildirildi. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve uzun zamandır tedavi gören sanatçı yaşamını yitirdi.

6 EKİM'DE ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Olgun’un sağlık durumu 6 Ekim’de ağırlaşmış, hastaneye kaldırılan sanatçı yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti.

Soner Olgun’un vefat haberi sanatçının sosyal medya hesabından da duyuruldu. İletişim danışmanı Fulya İnandıklı'nın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından acı haber sevenlerini yasa boğdu.

SAĞLIK DURUMU AĞIRLAŞMIŞTI

67 yaşındaki Soner Olgun, pankreas kanseri nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Sanatçı, eylül ayında da yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi gördükten sonra kendi isteğiyle evine dönmüştü.

Ancak ekim ayının ilk haftasında sağlık durumunun yeniden ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan Olgun’un yoğun bakımda entübe edildiği açıklanmıştı.

ESKİ EŞİ ÖZLEM KOLDAŞ SAĞLIK DURUMUNU ANLATMIŞTI

Özlem Koldaş, Soner Olgun’un sağlık durumunu merak edenlere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bilgi vermişti. Koldaş, sanatçının 30 Ağustos’ta yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, 1 Eylül’de ise kritik durumu nedeniyle yoğun bakıma alındığını belirtmişti.

Olgun’un bilincinin açık olduğunu ve kızını görebildiğini aktaran Koldaş, sanatçının yoğun bakımdan çıkmak istediğini söylemişti. Koldaş, doktorların değerlendirmesi ve kızlarının imzasıyla Olgun’un normal odaya alındığını, iki gün sonra da evine götürüldüğünü açıklamıştı.

Koldaş, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Soner’i merak eden, arayan, soran ve güzel dileklerini ileten o kadar çok insan var ki… Hepinize tek tek cevap veremediğim için buradan küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Soner Bey bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. 30 Ağustos günü yüksek ateş nedeniyle kendisini hastaneye kaldırdık. 1 Eylül salı günü kritik durumu nedeniyle yoğun bakıma alındı. Bilinci açık olduğu için kızının kendisini görmesine izin verildi. Kızına ilk söylediği şey ise ‘Beni buradan çıkarın’ oldu. Kendi isteği, doktorlarının değerlendirmesi ve kızlarının imzasıyla yoğun bakımdan normal odaya geçişini sağladık.

İki gün sonra ise tek bir isteği vardı: ‘Beni evime götürün.’ Onun bu isteğini de yerine getirebildik. Çok şükür. Evinde ihtiyaç duyabileceği tüm tıbbi koşulları oluşturduk. 24 saat yanında hemşiresi var; ben de başındayım. Sevdikleri ve ailesi yanında. Kendisini yormamak adına ziyaretleri çok sınırlı tutuyoruz.”





KIZI ELİF’İN DOĞUM GÜNÜNDE DUYGUSAL MESAJ PAYLAŞMIŞTI

Soner Olgun’un vefatının ardından, iki yıl önce kızı Elif’in doğum gününde yaptığı paylaşım da yeniden gündeme geldi. Kızına duyduğu sevgiyi satırlara döken sanatçının mesajı, sevenlerinin yüreğini burktu.

Olgun, kızı Elif’in doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı:

“Benimle olduğun,

bana ‘babam’ dediğin,

bana kattığın her güzellik ve iyilik için sana minnettarım.

Aşkım, ışığım, umudum, arkadaşım, kızım ELİF’im iyi ki doğdun…

Nice gönlünce yılların olsun.

Seni çok seviyorum. ❤️”

SONER OLGUN KİMDİR?

18 Haziran 1959’da Muğla’nın Fethiye ilçesinde dünyaya gelen Soner Olgun, ilk ve orta öğreniminin ardından Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Yükseköğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü’nde tamamladı.

Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Olgun, Türk halk müziği ve taverna müziğine getirdiği modern yorumlarla tanındı. Güçlü sesi ve sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, kariyeri boyunca çok sayıda albüme imza attı.