Türk müziğinin önemli gitarist, besteci ve aranjörlerinden Cengiz Coşkuner (76), tatil için geldiği Muğla'nın Datça ilçesinde rahatsızlandı.

Solunum sıkıntısı yaşayan Coşkuner, ilk müdahalesinin ardından Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine önce Marmaris'e, ardından Bodrum'daki özel bir hastaneye sevk edilen Coşkuner, yoğun bakıma alındı.

Coşkuner'in tedavisinin entübe olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

ÜNLÜ İSİMLERLE ÇALIŞTI

Elektrogitarı kendine has bir tarzda çalan Coşkuner, kariyeri boyunca Orhan Gencebay, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Selami Şahin, Coşkun Sabah ve Neşe Karaböcek gibi birçok ünlü sanatçıyla çalıştı.

Coşkuner, Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği "Duvardaki Resim", "Gelin" ve "Unutulan" şarkılarının bestecisi olarak da tanınıyor.

1986'dan bu yana yayımladığı birçok enstrümantal albümle de tanınan Coşkuner, Türk müziğinde önemli bir yer edindi.