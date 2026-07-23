Adana'da yaşanan hırsızlık olayı bu kadarına da pes dedirtti. Kentteki özel bir kreşte okul öncesi öğretmenliği yapan 37 yaşındaki Burcu Güven, Endonezya'nın gözde turizm merkezi Bali Adası'na tatile gitti. Ancak genç öğretmenin tatil keyfi, aldığı kötü bir haberle kabusa dönüştü.
Bali'de tatilini sürdüren Burcu Güven, Seyhan ilçesine bağlı Yenimahalle'deki boş bir arazide duran taşınabilir evinin yerinde olmadığını fark eden bir arkadaşından telefon aldı. Arkadaşının verdiği bilgiyle 7 Haziran tarihinde 'tiny house'unun çalındığını öğrenen Güven, büyük bir şok yaşadı.
DEĞERİ BİR MİLYON 650 BİN TL
Değeri 1 milyon 650 bin TL olan taşınabilir evinin çalındığını öğrenen Burcu Güven, tatilini yarıda keserek acilen Adana'ya geri döndü. Soluğu emniyette alan mağdur öğretmen, şikayetçi oldu. Polis ekipleri, yaklaşık 1,6 milyon lira değerindeki taşınabilir evi çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.