Türk Ortodoks Topluluğu, özellikle gençler arasında yaygınlaşan Cadılar Bayramı kutlamalarıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Topluluk, etkinliklerin seküler bir eğlence olarak düzenlenebileceğini ancak bu sırada Hristiyan inancına ait kutsal değerlerin aşağılayıcı veya eğlence amaçlı bir şekilde kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Gençlere yönelik mesajda, modern anlamda Cadılar Bayramı'nın Hristiyanlığın bir parçası olmadığına dikkat çekilerek, kutlamalarda inançlara saygı sınırının korunması gerektiği vurgulandı.

KUTSAL SEMBOLLERİN KOSTÜM OLARAK KULLANILMASINA TEPKİ

Topluluğun açıklamasında özellikle rahibe kıyafetleri ve haç sembolünün kostüm ya da eğlence malzemesi olarak kullanılmasına karşı çıkıldı.

Gençlere hitaben yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sevgili gençler,

Hristiyanlıkta modern anlamda Cadılar Bayramı diye bir şey yoktur.

Eğlenme amacıyla Cadılar Bayramını seküler bir etkinlik olarak kutlayabilirsiniz ama Hristiyan inancımızı tahkir etmeden!

Rahibe 'kostümleri', haç işaretleri bir eğlence unsuru değildir. İnancımız birer parti veya korku kostümü değildir. Eğlencenin sınırı, bir başkasının inancına saygı duyulan çizgide başlar.

Tanrı'nın sevgisiyle."