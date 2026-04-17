Türkiye otomotiv pazarında uzun yıllardır satış listelerinin zirvesinde yer alan iki model için yolun sonu göründü. Tüketici alışkanlıklarındaki küresel değişim ve SUV segmentine olan ilginin artmasıyla birlikte, Fiat Egea ve Renault Megane Sedan modellerinin üretim süreçlerine ilişkin takvim netleşti.

BANTLARA VEDA EDECEK

Açıklanan stratejik planlamalara göre, Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobillerinden biri olan Fiat Egea Sedan'ın üretim süreci Haziran 2026 itibarıyla sona erecek. Benzer şekilde, geniş kullanıcı kitlesiyle dikkat çeken Renault Megane Sedan modelinin ise 2027 yılında üretim bantlarına veda etmesi planlanıyor.

KARARIN ARKASINDAKİ NEDENLER AÇIKLANDI

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, bu kararın alınmasında birkaç kritik faktör rol oynuyor:

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de sürücüler, yerden yüksek sürüş pozisyonu ve geniş hacim sunan SUV modellere yönelmiş durumda.

Otomobil üreticilerinin elektrifikasyon süreçleri ve yeni nesil gövde tiplerine odaklanması, geleneksel sedan modellerinin üretim ömrünü tamamlamasına neden oluyor.

C segmentinde yer alan ve "ulaşılabilir fiyat" etiketiyle bilinen bu modellerin yerini, daha modern donanımlara sahip yeni nesil crossover modellerin alması bekleniyor.