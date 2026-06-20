Türk otomotiv sanayisinin öncü kuruluşlarından Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO), üretim altyapısında gerçekleştirdiği dev hamleyle devasa bir kapasite artışına imza attı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirime göre, Tofaş'ın Bursa'daki modern üretim tesislerinde yürütülen verimlilik artırıcı çalışmalar ve kapsamlı süreç iyileştirmeleri meyvesini verdi. Özellikle boyahane biriminde uygulamaya alınan son teknoloji ve optimizasyon faaliyetleri sayesinde, şirketin fiili yıllık araç üretim kapasitesi tam 50 bin adetlik bir artış kaydetti.

Bu stratejik optimizasyon hamlesinin ardından Tofaş'ın toplam yıllık üretim gücü yarım milyon, yani tam 500 bin adet seviyesine ulaşarak tarihi bir eşiği aşmış oldu.

Üretim hatlarındaki bu büyük verimlilik artışının ardından şirket, yasal mevzuatlar doğrultusunda resmi kapasite raporunun yenilenmesi için de düğmeye bastı. Yetkili merciler nezdinde gerekli başvuru sürecini başlatan otomotiv devi, Bursa'dan dünyaya gerçekleştirdiği ihracat ve iç pazar tedarik gücünü bu yatırımla çok daha sağlam bir zemine oturtmayı hedefliyor.