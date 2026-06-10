1989 yılından bu yana otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren İstanbul Ataşehir merkezli Pars Rot ve Rotil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için iflas kararı çıktı.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 20 Mayıs 2026 tarihli ve 2025/1202 sayılı kararı ile şirketin iflasına hükmetti.

Şirketin iflas süreci, kararın alındığı gün saat 14:34 itibarıyla resmen başlatıldı. İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi, 2026/17 İflas dosyası kapsamında İcra İflas Kanunu'nun 166. maddesi gereğince kararı kamuoyuna duyurdu.

200'DEN FAZLA ÇALIŞAN VE YILLIK 5 MİLYON ÜRETİM KAPASİTESİ

Sektörde 37 yıldır varlık gösteren firmanın iflası, bünyesinde görev yapan 200'ü aşkın personeli doğrudan etkiliyor.

Yolcu araçları ile hafif ticari araçlar için yedek parça üretimi gerçekleştiren firma, ulusal ve uluslararası pazarda geniş bir ürün yelpazesine sahipti.

Yıllık 5 milyonun üzerinde üretim kapasitesi ve 7 bin farklı ürün çeşidi bulunan şirket; satış sonrası pazar (aftermarket) için şu kritik parçaların üretimini sağlıyordu:

Stabilizatör bağlantıları

Rot başları

Aksiyal mafsal

Rulman mafsal

Yatak kolları

İHRACAT İÇİN YENİ SERTİFİKALAR ALMIŞTI

Pars Rot ve Rotil, yakın dönemde Rusya ve Avrasya ülkelerine yönelik ihracat operasyonlarını büyütme hedefindeydi.

Şirket, bu pazarlarda kritik öneme sahip olan EAC Gümrük Birliği Sertifikalarını Sercons aracılığıyla kısa süre önce temin etmişti. Ancak mahkemeden çıkan son karar doğrultusunda şirketin tüm üretim ve operasyon faaliyetleri için resmi iflas süreci uygulamaya konuldu.