Türkiye gıda imalatı sektöründe faaliyet gösteren ve yaklaşık 60 ülkeye ihracat gerçekleştiren Lolliboni Gıda Sanayi A.Ş. iflas etti.

Bakırköy 1. İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilanda, şirkete ilişkin sıra cetvelinin incelemeye açıldığı ve alacaklıların kanuni süre içerisinde itiraz hakkını kullanabilecekleri bildirildi.

60'TAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU

Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre, 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve oyuncaklı şeker kategorisinde üretim yapan Lolliboni A.Ş., Almanya, Hollanda ve Romanya’daki kendi depolarının yanı sıra Moldova, İtalya, Fransa, Belçika, Suudi Arabistan, Katar ve Azerbaycan gibi birçok pazara ihracat gerçekleştiriyordu.

Şirket, uluslararası fuarlarda Türkiye gıda sektörünü temsil eden üreticiler arasında yer alıyordu.

MALİYET ARTIŞLARI VE REKABET GÜCÜ İFLASI GETİRDİ

İflas kararı, gıda imalat sektöründe girdi maliyetlerinin arttığı ve uluslararası pazarlardaki rekabet avantajının gerilediği bir döneme denk geldi.

TÜSİAD’ın Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi verilerine göre, gıda imalatında yurt içi maliyetler rakip ülkelerdeki artış oranlarının yaklaşık beş katına ulaştı. Özellikle ara malı maliyetlerindeki bu yükseliş, ihracatçı firmaların kârlılık ve sürdürülebilirlik oranlarını olumsuz etkiledi.

GIDA DIŞ TİCARET FAZLASI GERİLİYOR

Yurt içi maliyet baskıları nedeniyle sektörün ihracatı azalırken ithalat oranlarında artış kaydedildi. Bu durum, gıda sektörünün verdiği dış ticaret fazlasına da yansıdı.

Sektörün 2024 yılı sonunda 9,45 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen dış fazlası, 2025 yılı sonunda 4,91 milyar dolara kadar geriledi. Veriler, söz konusu düşüş trendinin devam ettiğini gösteriyor.