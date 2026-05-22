Türk pasaportunun gizli detayları sosyal medyada gündem oldu. Belarus’ta görev yapan bir pasaport kontrol memurunun, Türkiye Cumhuriyeti bordo pasaportunu morötesi (UV) ışık altında incelerken duyduğu hayranlığı dile getirdiği anlar kısa sürede viral hale geldi.

"SAYFALARINDA ŞEHİRLER GİZLİ"

Sosyal medyada tekrar tekrar paylaşılan görüntülere göre Belaruslu görevli, pasaport sayfalarında ortaya çıkan gizli desenleri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. İddiaya göre memur, “Bu kadar güzel bir pasaportu ilk kez görüyorum. Sayfalarında sanki şehirler ve eşsiz manzaralar gizli” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN TARİHİ VE KÜLTÜREL SİMGELERİ YER ALIYOR

UV ışığı altında ortaya çıkan detaylarda İstanbul silüeti, Kapadokya, Pamukkale travertenleri, Efes Antik Kenti ve Nemrut Dağı gibi Türkiye’nin tarihi ve kültürel simgelerinin yer aldığı görüldü. Söz konusu tasarımlar yalnızca estetik amaç taşımıyor; aynı zamanda pasaportun güvenliğini artıran özel koruma unsurları arasında bulunuyor.

SAHTECİLİĞİ ÖNLEME AMACI TAŞIYOR

Uzmanlara göre modern pasaportlarda kullanılan UV baskı teknolojisi, sahteciliği önlemek ve belgelerin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla tercih ediliyor. Türk pasaportunda kullanılan gizli motifler ise sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından “sanat eseri gibi” yorumlarıyla paylaşıldı.