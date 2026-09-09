Çinli ticari araç üreticisi Ultrand, Türkiye pazarındaki yerini resmi olarak aldı. Marka, T08 pick-up ve X5 kamyonet modellerini satışa sunarak operasyonlarına başladı.

Türkiye otomotiv pazarında Çin menşeli markaların özellikle SUV ve elektrikli araç (EV) segmentlerinde önemli bir pazar payına sahip olmaya başladı. Pazardaki aktif markalar ve öne çıkan modeller şu şekildedir:

Chery, BYD, MG, Jaecoo, Skywell, SWM, Maxus,Voyah, Hongqi.

Chery, MG ve BYD liderliğindeki gruplar, Türkiye toplam sıfır otomobil pazarında %10-12 bandında bir pazar payı bulunuyor. Ultrand ile birlikte bu sayı 10'a çıkacak.

"4 YIL VEYA 150 BİN KİLOMETRE GARANTİ"

Ultrand'n Türkiye distribütörlüğünü Uzakdoğu Ticari Araçlar A.Ş. yürütüyor. Anlaşma kapsamında markanın satış, servis, yedek parça tedariki ve garanti operasyonları bu şirket tarafından gerçekleştirilecek.

Marka, müşteri sadakatini ve güvenini tesis etmek amacıyla yeni modelleri için kapsamlı bir garanti planı sunuyor. Garanti süresi 4 yıl veya 150 bin kilometre olarak belirlendi; hangisi önce dolarsa o geçerli olacak.

Garantinin devam etmesi için araçların periyodik bakımlarının, markanın yetkili servis ağında aksatılmadan yapılması zorunlu tutuldu.

X5'NİN FİYATI 870 BİN LİRA

Pazarda dikkat çekici bir fiyatlandırma stratejisi izleyen Ultrand, X5 kamyonet modelini 870 bin liradan alıcılarla buluşturuyor.

Pick-up segmentindeki temsilcisi T08 modelinin 4x2 versiyonu 1 milyon 990 bin liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Aynı çekiş sistemine sahip farklı donanım paketi ise 2 milyon 150 bin liraya satılıyor.

Seri'nin en üst segmentinde yer alan ve arazi şartlarına tam uyum sağlayan 4x4 T08 versiyonunun başlangıç fiyatı 3 milyon 250 bin lira olarak belirlendi.

Ultrand, özellikle küçük esnafın şehir içi ve kısa mesafeli lojistik ihtiyaçlarına çözüm sunmak üzere tasarlanan tek kabinli X5 modelini de vitrine çıkardı. Bin 200 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip olan X5, hafif ticari taşımacılığa odaklanıyor.

Marka, zorlu arazi koşullarında yüksek performans arayan kullanıcılar için 4x4 sürüş donanımına sahip T08 pick-up modelini de satışa sundu. Ülke genelinde pazar payını artırmayı hedefleyen Ultrand, rekabete yeni bir boyut kazandırmayı amaçlıyor.