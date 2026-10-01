Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan savunma sanayii anlaşmaları kapsamında Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki iki savaş pilotu, Eurofighter Typhoon eğitimi almak üzere İngiltere'ye gitti.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin (RAF) Lincolnshire kentinde bulunan RAF Coningsby Üssü'ndeki 29. Filo'da göreve başlayan pilotların, uçak sistemleri ve askeri hava sahası prosedürlerini tamamlamalarının ardından ilk sorti uçuşlarını gerçekleştirmeleri bekleniyor.

Dokuz aylık ilk aşamanın ardından üç aylık eğitmenlik eğitimini de tamamlayacak olan pilotlar, Türkiye’ye ilk uçak teslimatlarının yapılacağı 2030 yılına kadar İngiliz 29. Filo’da eğitmen pilot olarak görev yapacak.

İLK TESLİMAT 2030 YILINDA

Türkiye ile İngiltere arasında 27 Ekim 2025 tarihinde imzalanan 8 milyar sterlin değerindeki anlaşma, 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon Tranche 4 savaş uçağının yanı sıra gelişmiş mühimmat, lojistik destek ve eğitim paketlerini kapsıyor.

İngiltere’de yaklaşık 20 bin kişilik istihdama katkı sağlaması beklenen projede teslimatlar kademeli olarak gerçekleştirilecek.

Planlamaya göre 2030 yılında 6, 2031’de 8 ve 2032’de 6 adet Eurofighter Typhoon Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılacak.

İngiltere’deki üretim ve montaj süreçlerini üstlenen BAE Systems, teslimat sonrasındaki ilk üç yıl boyunca teknik destek sağlayacak, ayrıca toplamda 10 pilot ile yaklaşık 100 bakım personeline eğitim sunacak.

GEÇİŞ DÖNEMİNDE İKİ EL UÇAKLAR KULLANILACAK

İki ülke arasındaki askeri işbirliği, 25 Mart 2026’da Londra’da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey tarafından imzalanan ek sözleşmeyle daha da genişletildi.

Yeni mutabakatla birlikte uçakların idame, işletme, mühendislik desteği, gelişmiş uçuş simülatörleri ve elektronik harp kabiliyetleri kapsama dahil edildi. Diğer yandan Türkiye, yeni uçakların teslimatına kadar geçecek süreçteki muharip uçak ihtiyacını karşılamak amacıyla Katar ve Umman ile ikinci el uçak tedariki görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Katar envanterindeki 12 adet Eurofighter Typhoon Tranche 4 uçağının geçiş döneminde kullanılması üzere Türkiye’ye devredilmesi hedefleniyor.