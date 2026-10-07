Türk rap müziğinin tanınan isimlerinden Khontkar, hayatında yeni bir döneme geçti. ABD'ye yerleşen rapçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Amerika'daki yaşamına dair yeni bir gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.

Khontkar, geçimini desteklemek amacıyla müzik kariyerinin yanı sıra yeni bir işe başladığını açıkladı.

“NAKLİYE İŞİNE BAŞLADIM”

Khontkar, Amerika'da ek gelir elde etmek için nakliye sektöründe çalışmaya başladığını söyledi.

Yeni işiyle ilgili konuşan rapçi, “Nakliye işine başladım. Çünkü burada başka bir ek iş yapmazsak aç kalırız. O yüzden elimizi tabiri caizse başka bir taşın altına daha soktuk” ifadelerini kullandı.

Khontkar'ın bu açıklaması, Amerika'daki yeni yaşamından bir kesiti ortaya koydu.