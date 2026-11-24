Türk rock ve metal müzik dünyası, Asena Özçetin'in ölüm haberiyle sarsıldı. Uzun yıllar boyunca farklı müzik gruplarında solist olarak sahne alan 53 yaşındaki Özçetin, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada müzisyen Ekrem Kani'nin eşi Cansu Akdeniz de yaşamını yitirdi. Kani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hem eşine hem de 30 yıllık dostu Asena Özçetin'e veda etti. İki kızının da kazada yaralandığını belirten müzisyen, çocuklarının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

OGÜN ŞANLISOY'DAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Asena Özçetin'in vefatını meslektaşı Ogün Sanlısoy da duyurdu. Sanlısoy, paylaşımında, "Hani düet yapacaktık. İyi ki vardın, nur içinde şarkı söyle" ifadelerini kullandı.

30 YILLIK DOSTUNA DUYGUSAL VEDA

Öte yandan aynı kazada eşini kaybeden müzisyen Ekrem Kani'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yaşadıkları acıya dair ifadeler yer aldı. Kani'nin hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Canımın bir yarısını bıraktım. Geçirdiğimiz trafik kazasında eşim Cansu Akdeniz’i kaybettim. Cansuyum, hayat arkadaşım, kızlarımızın annesi… Seni ne kadar özlediğimi anlatacak kelime bulamıyorum. Çok üzgünüm.

Aynı kazada 30 yıllık dostum, Dragonborngl'nin biricik vokalisti Asena Özçetin'i de kaybettim. Asena’yla otuz yıla sığan onca hatıranın ardından şimdi ona veda etmek çok zor. Acımız çok büyük."

İKİ KIZININ DA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ekrem Kani, açıklamasında kazada yaralanan kızlarının sağlık durumuna ilişkin de bilgi verdi. 11 yaşındaki kızı Arya'nın ameliyata alındığını, bir yaşındaki kızı Deniz'in ise yoğun bakımda olduğunu ve hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti.

Kendisinin de omurgasında ve burnunda kırıklar bulunduğunu, iç kanamasının devam ettiğini açıklayan Kani, tek dileğinin kızlarına yeniden sarılabilmek olduğunu ifade etti.

Müzisyen, kendisine ulaşarak başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür ederken, şu aşamada mesajlara tek tek yanıt verecek gücü olmadığını söyledi. Kızları Arya ve Deniz için dua isteyen Kani, cenaze törenine ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağını belirtti.

30 YILI AŞKIN SÜREDİR ROCK SAHNELERİNDEYDİ

Rock ve metal müzik alanında 30 yılı aşkın süredir vokalistlik yapan Asena Özçetin, kariyeri boyunca birçok grupta solist olarak yer aldı. Dragonborngl grubunun vokalisti olarak da tanınan sanatçı, Türk rock ve metal müzik sahnesinin bilinen isimleri arasındaydı.