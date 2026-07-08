Türkiye'yi uluslararası motor sporlarında temsil eden milli ralli pilotu Nazan Zorlu, Fransa Ralli Şampiyonası kapsamında katılacağı yarış öncesinde İtalya'da hırsızlık olayıyla karşı karşıya kaldı. Torino'da park halindeki aracının camı kırılan Zorlu'nun yarış ekipmanları ile bilgisayarı çalındı. Sabah'ın haberine göre; Fransa Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen Trophée Alpine A290 Rallye organizasyonunun üçüncü ayağına katılmak üzere yola çıkan Nazan Zorlu, İtalya'nın Torino kentinde beklenmedik bir olay yaşadı. Park halindeki aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verilirken, araçta bulunan yarış ekipmanları ve bilgisayarın çalındığı öğrenildi. Yaşadığı olayın ardından büyük üzüntü yaşayan Zorlu'nun, durumu yetkililere bildirerek polisle irtibata geçtiği belirtildi. Hırsızlık nedeniyle yarış hazırlıkları da olumsuz etkilenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil eden başarılı pilotun yaşadığı hırsızlık olayı, motor sporları camiasında da dikkat çekti.

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