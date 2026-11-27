Türk sanat müziğinin besteci ve yorumcularından Hüsnü Üstün'den acı haber geldi. 70 yaşında yaşamını yitiren sanatçının vefatını Müzik Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) duyurdu. Üstün'ün cenaze törenine ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

MESAM'DAN TAZİYE MESAJI

'Gittiğinde Anladım', 'Böyle Kutlanırmış Hep Ayrılıklar', 'Sen Sevgini Bana Sakla' ve 'Kim Görecek Kim Bilecek' gibi eserlerle tanınan Hüsnü Üstün'ün vefatının ardından MESAM, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Açıklamada, "MESAM olarak değerli sanatçı Hüsnü Üstün'ün vefatını derin bir üzüntüyle karşılıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Hüsnü Üstün için 28 Kasım Cumartesi günü ikindi vakti İstanbul Kısıklı Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Usta besteci, namazın ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.