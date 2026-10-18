Türk sanat dünyası, Süleyman Saim Tekcan’ın vefatıyla önemli isimlerinden birini kaybetti. 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen 86 yaşındaki sanatçı; ressam, baskı sanatçısı ve sinema oyuncusu kimliğinin yanı sıra eğitimci yönüyle de tanınıyordu. Tekcan’ın ölüm haberini ailesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

AİLESİNDEN DUYGUSAL VEDA

Süleyman Saim Tekcan’ın ailesi, usta sanatçının vefatını sosyal medya üzerinden duyurdu. Açıklamada, “Çok sevgili babamız, Türk sanatının büyük ustası Süleyman Saim Tekcan'ın ebediyete irtihalini derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Ailenin açıklamasında, yaşamını sanata, eğitime ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına adayan Tekcan’ın eserleri ve yetiştirdiği sanatçılarla kalıcı bir miras bıraktığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Ömrünü sanata ve insana hizmete adamış büyük ustayı sevgi ve saygıyla uğurluyoruz. Allah rahmetiyle kuşatsın, mekanı cennet, makamı ali olsun.”

TÜRK ÖZGÜN BASKI SANATININ ÖNCÜLERİNDENDİ

6 Ekim 1940’ta Trabzon’da dünyaya gelen Süleyman Saim Tekcan, 1961 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. Sanat eğitimini Almanya’da baskı resim üzerine yaptığı araştırmalarla geliştiren Tekcan, resim ve gravür çalışmalarını akademik birikimiyle birleştirdi.

Türkiye’de özgün baskı sanatının gelişmesine önemli katkılar sunan sanatçı, eserlerinin yanı sıra yetiştirdiği öğrencilerle de sanat dünyasında iz bıraktı.

İSTANBUL GRAFİK SANATLAR MÜZESİ’Nİ KURDU

Süleyman Saim Tekcan’ın sanat hayatındaki önemli adımlardan biri de 2004 yılında İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi’ni (IMOGA) kurması oldu.

Özgün baskı sanatının üretim, arşiv ve sergileme olanaklarını bir araya getiren müze, Tekcan’ın yıllar içinde oluşturduğu atölye geleneğinin kurumsal bir devamı niteliğini taşıyor.

2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen usta sanatçı, eserleri, eğitimci kimliği ve Türk sanatına kazandırdığı kurumlarla ardında kalıcı bir miras bıraktı.