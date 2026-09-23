Türkiye’nin seramik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden Uşak Seramik Sanayi A.Ş.’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket tarafından ihraç edilen TRFUSAK92614 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracının 22 Eylül 2026 tarihli itfa ve kupon ödemesi gerçekleştirilemedi.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ödemenin ihraççı kuruluş tarafından aktarılmaması nedeniyle itfa ve kupon ödeme işlemlerinin yapılamadığı bildirildi. Gelişme, şirketin finansal durumuna ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi.

SERAMİK SEKTÖRÜNDE PEŞ PEŞE GELİŞMELER

Kentte seramik sektöründe yaşanan son gelişmeler Uşak Seramik ile sınırlı kalmadı. Konkordato sürecinin ardından Hitit Seramik A.Ş. ve Beril Seramik Hammaddeleri A.Ş. hakkında da iflas kararı verildi.

Yaklaşık 1,5 milyar lira borcu bulunan Hitit Seramik için mahkeme iflas kararı verirken, şirket ve bazı aile bireyleri hakkında uygulanan geçici mühlet kararı da kaldırıldı. Böylece hacizlere karşı sağlanan koruma da sona erdi.