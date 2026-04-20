Türk tekstil dünyasının öncü isimlerinden, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’ın babası Mahmut Çalık, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi usta sanayici, memleketi Malatya’ya kazandırdığı dev eserlerle anılıyor.

Bir Ömür Hizmet, Yarım Asırlık Sanayi Mirası

Mahmut Çalık, 94 yıllık ömrünü noktaladı. Çalık, sadece bir iş insanı değil, aynı zamanda Anadolu sermayesinin ayağa kalkışına rehberlik eden bir "duayen" olarak hafızalara kazındı.

1932 yılında Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde dünyaya gelen Mahmut Çalık, 1970’li yıllardan itibaren kurduğu İpaş İplik, Anateks ve Malatya Boya gibi dev tesislerle bölgenin çehresini değiştirdi. Tekstil sektörüne sağladığı katkılar, 2010 yılında Ege Üniversitesi tarafından verilen "Duayen Tekstilci Ödülü" ile taçlandırılmıştı.

Hayırseverliğiyle Gönüllerde Taht Kurdu

Çalık, eğitim ve sağlık alanında kalıcı eserler bıraktı.

1993: Babasının adını taşıyan Malatya Hasan Çalık Hastanesi 'ni hizmete açtı.

2012: Gelecek nesiller için Mahmut Çalık Eğitim Kompleksi'ni kente kazandırdı.

Bu üstün hizmetleri neticesinde 1999 yılında Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile onurlandırılan Çalık, 2012 yılında İnönü Üniversitesi’nden fahri doktora unvanı almıştı.

Son Yolculuk: Cenaze ve Taziye Detayları

Çalık ailesini ve iş dünyasını yasa boğan vefatın ardından cenaze töreni ve taziye programı netleşti: