Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan toparlanma ve yukarı yönlü hareketlilik, Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN'ın piyasa değerine olumlu yansıdı.

Uluslararası finansal veri platformu Companiesmarketcap tarafından açıklanan güncel verilere göre ASELSAN, piyasa değerini artırarak İsrailli rakibi Elbit Systems'i geride bırakmayı başardı.

Son dönemde imzaladığı yüksek bütçeli ihracat anlaşmaları, güçlü mali performansı ve kritik savunma projelerinde üstlendiği faal rolle dikkat çeken ASELSAN, bu hamlesiyle küresel savunma sanayi liginde üst sıralara tırmandı.

Ekonomim'de yer alan habere göre, şirket, sadece yerel pazarda değil, küresel ölçekte de sektörün en dinamik aktörlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Companiesmarketcap verilerine göre, piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli ilk 20 savunma sanayi şirketi ve güncel sıralama şu şekilde oluştu:

1. RTX - 251.52 Milyar Dolar - ABD

2. Safran - 156.31 Milyar Dolar - Fransa

3. Honeywell - 145.41 Milyar Dolar - ABD

4. Lockheed Martin - 123.57 Milyar Dolar - ABD

5. General Dynamics - 98.46 Milyar Dolar - ABD

6. Northrop Grumman - 78.29 Milyar Dolar - ABD

7. BAE Systems - 73.24 Milyar Dolar - Birleşik Krallık

8. Rheinmetall - 62.12 Milyar Dolar - Almanya

9. L3Harris Technologies - 57.83 Milyar Dolar - ABD

10. Thales - 54.44 Milyar Dolar - Fransa

11. China State Shipbuilding Corporation (CSSC) - 40.69 Milyar Dolar - Çin

12. ASELSAN - 38.79 Milyar Dolar - Türkiye

13. Elbit Systems - 38.49 Milyar Dolar - İsrail

14. Leonardo - 34.65 Milyar Dolar - İtalya

15. Bharat Electronics - 31.90 Milyar Dolar - Hindistan

16. Hindustan Aeronautics - 30.91 Milyar Dolar - Hindistan

17. SAAB AB - 29.13 Milyar Dolar - İsveç

18. China National Nuclear Power - 28.19 Milyar Dolar - Çin

19. Kongsberg Gruppen - 27.15 Milyar Dolar - Norveç

20. Dassault Aviation - 26.95 Milyar Dolar - Fransa