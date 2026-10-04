Türk savunma sanayi kuruluşu Aselsan, Asya pazarlarındaki faaliyet alanını genişletme stratejisi kapsamında Japon şirketleriyle işbirliği imkanlarını araştırıyor.

Şirket, özellikle hava savunma sistemleri ile su altı dronlarına karşı geliştirilen savunma teknolojilerinde ortaklıklar kurmayı amaçlıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aselsan CEO’su Ahmet Akyol, hızlı teslimat, maliyet avantajı, yüksek performans ve sahada denenmiş sistemlerle Japonya ile diğer Asya pazarlarında büyümeyi hedeflediklerini ifade etti.

JAPONYA İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Japon hükümetiyle temasların başladığını belirten Ahmet Akyol, özellikle intihar dronlarına karşı düşük maliyetli hava savunma sistemleri ile gemileri su altı dronlarından koruyacak teknolojilerde yüksek işbirliği potansiyeli bulunduğunu aktardı.

Akyol ayrıca savunma teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim nedeniyle Japonya’nın yeni sistemleri değerlendirme sürecini hızlandırması gerektiğine dikkat çekti.

İki ülke arasındaki üst düzey temaslar da bu sürece zemin hazırladı; Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, 22 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede savunma ekipmanları alanında işbirliği önerisinde bulunmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da savunma sanayileri arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yapmıştı.

ÇELİK KUBBE VE KÜRESEL İHRACAT HEDEFLERİ

Türkiye’nin çok katmanlı entegre hava savunma sistemi "Çelik Kubbe" projesinde merkezi bir rol üstlenen ve radar ile elektronik harp alanlarında faaliyet gösteren Aselsan’ın savunma gelirleri 2025 yılında yüzde 26 artış kaydederek 4,46 milyar dolara ulaştı.

Toplam gelirleri içinde ihracatın payını üç yıl önceki yüzde 10 seviyesinden yüzde 25’e çıkaran şirket, bu oranı 2030 yılına kadar yüzde 50’ye yükseltmeyi hedefliyor.

Çin’e yönelik faaliyetlerinde NATO politikalarıyla tamamen uyumlu hareket eden Aselsan, Batılı ülkelerle işbirliğine öncelik veriyor.

Şirket, Türkiye’nin Kıbrıs krizi sonrasında maruz kaldığı silah ambargosunun ardından yerli savunma sistemleri geliştirmek amacıyla 1975 yılında kurulmuştu.