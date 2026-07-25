Türk şekerleme ve pastacılık sektörü, ABD'nin devasa pazarındaki payını artırmak için küresel devlerle doğrudan fiyat rekabetine girmek yerine "otantik lezzetler" ve "premium hediyeleşme" stratejisiyle sahaya iniyor.

Türkiye'nin zengin tatlı mirasını ve şekerleme ürünlerini küresel pazarlara taşımayı amaçlayan "ABD'ye Yönelik Şekerli Mamuller ve Pastacılık Ürünleri TURQUALITY Tanıtım Projesi" (Sweet Türkiye) kapsamında "Pazara Giriş Strateji Raporu" hazırlandı.

AA muhabirinin rapordan yaptığı derlemeye göre Türk şekerleme, çikolata ve pastacılık ürünlerinin ABD pazarında markalaşma odaklı ve sürdürülebilir bir yapıyla konumlandırılması amaçlanıyor. Hazırlanan strateji belgesi, ihracatçılar için kritik bir yol haritası sunuyor.

55 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

ABD şekerleme ve pastacılık pazarı, yıllık 55 milyar doları aşan satış büyüklüğüyle dünyanın en büyük tüketim merkezlerinden biri konumunda bulunuyor.

Pazarın 28,4 milyar dolarını çikolata, 22,5 milyar dolarını çikolata dışı şekerleme, 4,1 milyar dolarını ise sakız ve nane aromalı ürünler oluşturuyor. ABD'nin bu kategorilerde yıllık yaklaşık 20 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmesi, uluslararası tedarikçiler için büyük bir potansiyel barındırıyor.

Türkiye, şekerleme ürünlerinde dünya genelinde yaklaşık 923 milyon dolarlık ihracat hacmiyle 7'nci sırada yer alırken çikolatalı ürünlerde 947 milyon dolar, pastacılık ürünlerinde ise 1,7 milyar dolar seviyesindeki küresel ihracat performansıyla ilk 15'te bulunuyor.

ODAK NOKTASI NİŞ ALANLAR OLACAK

ABD pazarının yaklaşık yüzde 67'sini elinde tutan yerli dev üreticilerle doğrudan kitle pazarı (mass-market) seviyesinde rekabet etmenin, yüksek pazarlama bütçeleri ve operasyonel engeller nedeniyle kolay olmayacağı değerlendiriliyor. Bu doğrultuda Türk firmalarının, doğrudan rekabet yerine yerli üreticilerin zayıf kaldığı "premium hediyeleşme" (premium gifting), "etnik uzmanlık" (ethnic specialty) ve "otantik tatlar" gibi niş alanlara odaklanmaları tavsiye ediliyor.

Türkiye'nin lokum, helva, fındık ve fıstık bazlı geleneksel lezzetlerinin ABD pazarında benzersiz bir kültürel farklılaşma avantajı sağlaması, bu ürünlerin modern ambalajlar ve yenilikçi hibrit ürün formatlarıyla (örneğin çikolata kaplamalı lokum barları) sunulması da öneriler arasında yer alıyor.

GEN Z VE MILLENNIALS KUŞAKLARI RADARDA

ABD'de özellikle yeni tatları denemeye ve sosyal medya üzerinden keşfetmeye en açık gruplar olan "Gen Z" ve "Millennials" (18-35 yaş tüketiciler) kuşakları projenin merkezinde yer alıyor.

Genç tüketicilerin satın alma kararlarında dijital platformların ve içerik temelli etkileşimlerin belirleyici olması dolayısıyla sosyal medya uyumlu ambalaj tasarımlarının ve kültürel hikaye anlatımının bu kitle üzerinde güçlü bir etki oluşturabileceği öngörülüyor.

Projenin pilot uygulamalarının kültürel çeşitliliğin yoğun olduğu New York, New Jersey, Los Angeles ve Chicago gibi büyük şehirlerde başlatılması planlanıyor.