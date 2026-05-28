Ege'deki dünyaca ünlü adalar turist akınına uğradı. Kurban Bayramı ile çok sayıda Türk turist de adalara gitti. Limanlarda, pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Son yıllarda artan turist yoğunluğu araştırmalara da yansıdı. Ege Üniversitesi’nce yapılan araştırmaya göre, bazı Yunan adalarında kalıcı her sakin başına dörtten fazla turist düşüyor.





6 ADADA İNCELEME



Araştırmanın Santorini, Mikanos, Salamis,Thira, Rodos ve Tilos’u kapsadığı belirtildi. Yaz aylarında adalarda kilometrekare başına 1300 turist düştüğü bu potansiyeli adaların kaldırmasının mümkün olmadığı açıklandı. Adalar, turizm, kısa süreli kiralama ve tatil evlerinden kaynaklanan ağır yükü taşıyamaz, belediyeler hizmet veremez hale geldi.





UZMANLARDAN UYARI



Dünya jet sosyetesinin tatil cenneti Santorini’de kilometrekare başına 1.164 kişi ve yatak düşerken, Salamis’te bu rakam, özellikle yoğun tatil dönemlerinde 1.100’ü aşıyor. Bilim insanları önümüzdeki yıllarda yerel halkın yaşam kalitesini ve turizmin sürdürülebilirliğini korumak için daha iyi planlama yapılması ve önlem alınması gerektiğini vurguladı.