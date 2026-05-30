

Yeni sezon projeleri üzerinde çalışmalarını sürdüren Ay Yapım, Türk edebiyatının unutulmaz eserlerinden biri için önemli bir adım attı. Şirketin, Necati Cumalı’nın klasikleşmiş eseri “Susuz Yaz”ın uyarlama haklarını satın aldığı öğrenildi. Böylece yıllardır hafızalardaki yerini koruyan hikaye, yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

DİZİ OLARAK EKRANA GELECEK

Edinilen bilgilere göre proje, bu kez sinema filmi olarak değil dizi formatında hayata geçirilecek. Yapım ekibinin hazırlık sürecine başladığı ve senaryo geliştirme çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor. Oyuncu kadrosu ve yayınlanacağı platform konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TÜRK EDEBİYATININ UNUTULMAZ ESERLERİNDEN BİRİ

Necati Cumalı’nın kaleme aldığı “Susuz Yaz”, yalnızca edebiyat dünyasında değil, Türk sinema tarihinde de özel bir konuma sahip. İnsan ilişkileri, güç mücadelesi ve su kaynakları üzerinden gelişen hikâye, yıllar boyunca farklı kuşakların ilgisini çekmeyi başardı.

ALTIN AYI KAZANAN EFSANE UYARLAMA

Eser, 1963 yılında aynı isimle sinemaya uyarlanmış ve büyük ses getirmişti. Filmin yönetmen koltuğunda Türk sinemasının usta isimlerinden Metin Erksan oturuyordu. Gösterime girdiği dönemde hem yurt içinde hem de uluslararası alanda geniş yankı uyandıran yapım, Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülüne layık görülerek Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

UNUTULMAZ OYUNCULUKLARLA HAFIZALARDA KALDI

Filmin başrollerinde Hülya Koçyiğit, Erol Taş ve Ulvi Doğan yer almıştı. Hülya Koçyiğit’in hayat verdiği Bahar karakteri, dönemin en çok konuşulan performanslarından biri olurken, Erol Taş’ın canlandırdığı Osman karakteri de sinema tarihinin unutulmaz figürleri arasına girdi. Hikâyenin merkezindeki Hasan karakterine ise Ulvi Doğan hayat vermişti.

MERAKLA BEKLENEN YENİ UYARLAMA

Aradan geçen yılların ardından “Susuz Yaz”ın dizi olarak yeniden uyarlanacak olması, hem edebiyat hem de televizyon dünyasında büyük bir merak yarattı. Projeyle ilgili yeni detayların önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.