Türk sineması ve televizyonunun deneyimli isimlerinden yönetmen Bülent Özdural'dan acı haber geldi. 'Kuzenlerim', 'Eyvah Kızım Büyüdü' ve 'Ateşle Barut' başta olmak üzere birçok dizi ve filme imza atan Özdural, 78 yaşında yaşamını yitirdi.

SEVİLEN DİZİLERİN YÖNETMENİYDİ

Uzun yıllar boyunca sinema ve televizyon sektöründe yönetmen olarak görev yapan Bülent Özdural'ın vefatı, sanat camiasında üzüntü yarattı.

Özdural, televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı 'Ateşle Barut', 'Kuzenlerim' ve 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizilerinin yanı sıra, 'Özlenen Şafak', 'Umut Yolcuları' ve 'Ya Çıkarsa' gibi birçok sinema filmine de yönetmen olarak imza attı.

78 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Kariyeri boyunca farklı türlerde çok sayıda projeyi hayata geçiren Özdural, Türk televizyonu ve sinemasına önemli eserler kazandıran isimler arasında gösteriliyordu.

78 yaşında yaşamını yitiren usta yönetmenin vefat nedeni hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sanat dünyası, uzun yıllar sektöre emek veren Bülent Özdural'ı yayımladığı taziye mesajlarıyla anmaya başladı.