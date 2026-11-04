Türkiye'nin önde gelen tavan üreticilerinden Prosista, İngiltere'nin Gateshead bölgesindeki iki fabrikayı ve üretim varlıklarını bünyesine kattı.

Artan enerji maliyetleri ve düşen satışlar nedeniyle haziran ayında iflas sürecine girerek kayyuma devredilen ve yaklaşık 180 kişinin işini kaybetmesine yol açan Zentia'nın tesisleri, taraflarca mali boyutu gizli tutulan milyonlarca sterlinlik stratejik satın alma anlaşmasıyla yeniden faaliyete geçiyor.

100'DEN FAZLA KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Merkezi Newcastle'da bulunan ve 1948 yılından bu yana Kuzeydoğu bölgesinde tavan ürünleri üreten Zentia'nın tesisleri, makineleri, stokları ve fikri mülkiyet hakları anlaşma kapsamında Prosista'ya geçti.

Tesislerdeki eski çalışanları yeniden istihdam etmeye başlayan Prosista, 100'den fazla işçi için yeni iş imkânları yaratmayı hedefliyor.

Satın almayla birlikte Türk üretici, ürün gamını genişletmeyi ve Gateshead tesislerindeki üretimi yeniden canlandırmayı amaçlıyor. İngiltere merkezli hukuk firması RFB Legal'ın Kıdemli Ortağı Deniz Oğuzkanlı ve Şirketler Hukuku Ortağı John Andrews tarafından yönetilen süreçte firmaya hukuki danışmanlık sağlandı.

Oğuzkanlı, yatırımın İngiliz üretimine önemli bir katkı sunduğunu ve Gateshead'e yeni istihdam getireceğini belirtti.

Hem iç piyasaya hem de uluslararası pazarlara ürün tedarik eden Prosista, mevcut tecrübesini Gateshead tesislerinin üretim kapasitesiyle birleştirmeyi planlıyor. Şirket Direktörü Mehmet Laçin, fabrikaların köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, Gateshead'de uzun yıllar boyunca geliştirilen beceri ve üretim tecrübesinin kaybolmasını engellemek istediklerini ifade etti.

Laçin, metal tavan alanındaki uzmanlıklarını Gateshead'de üretilen mineral tavan ve akustik ürünlerle bir araya getirerek yeni ürün serileri geliştireceklerini, tesislere yatırım yapmayı ve bölgedeki çalışanlara yeni fırsatlar sunmayı sürdüreceklerini kaydetti.