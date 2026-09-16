Kayseri’de dayanıklı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren İtimat Makine Sanayi, finansal sorunlar yaşaması üzerine konkordato başvurusunda bulundu. Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yapılan başvuruyu inceleyerek şirket hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı açıklandı. ÜÇ KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ Mahkeme, mühlet kararı ile birlikte konkordato sürecini denetlemek amacıyla 3 kişilik komiser heyeti atadı. Süreçte muhasebe öğretim üyesi Ahmet Tanç, hukukçu Serkan Akdeniz ve bağımsız denetçi öğretim üyesi Zeki Doğan görev yapacak. ALACAKLILARA İTİRAZ HAKKI TANINDI Kararda alacaklılar için yasal başvuru süreci de yer aldı. Alacaklılar, kararın ilanından itibaren 7 günlük kesin süre içinde mahkemeye dilekçe sunabilecek. Şartların oluşmadığını delilleriyle belirten alacaklılar, konkordato talebinin reddedilmesini isteyebilecek.

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