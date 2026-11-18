Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. (KLSER), Irak’ın Kerkük kentindeki üretim tesisinde faaliyetlerin 18 Kasım 2026 itibarıyla durdurulmasına karar verildiğini açıkladı. Elektrik tedarikindeki sorunlar nedeniyle alınan karar kapsamında 137 çalışanın iş akdi feshedilecek.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre tesis, Kaleseramik’in yüzde 49 oranında iştirak ettiği ve konsolide finansal tablolarına dahil olan Al-Sadaf Porselen ve Seramik Kaşı Üretimi Ltd. Şti.’ne ait. Tesiste seramik kaplama malzemeleri üretiliyordu.

ÜRETİME DÖNÜŞ İÇİN TARİH VERİLMEDİ

Kaleseramik, kararın gerekçesini Irak’ta düzenli, kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik tedarikinin sağlanamaması olarak açıkladı. Şirket, kronik altyapı ve enerji arzı sorunlarının üretimde sürekli aksamalara, öngörülemeyen kayıplara ve operasyonel verimsizliklere yol açtığını belirtti.

Yönetim Kurulu’nun 17 Kasım 2026 tarihli kararı doğrultusunda durdurulan üretimin yeniden başlaması için sürdürülebilir elektrik tedarikinin sağlanması gerektiği bildirildi. Üretime dönüş tarihine ilişkin bir öngörü paylaşılmadı.

İş akdi feshedilecek 137 çalışana ödenecek toplam kıdem ve ihbar tazminatının yaklaşık 71 bin 250 dolar olması bekleniyor.

IRAK SATIŞLARI TÜRKİYE’DEN SÜRECEK

Şirketin açıklamasına göre Irak pazarındaki satışlar, 2025 yılında toplam konsolide satışların yüzde 1,8’ini oluşturdu. Bu nedenle üretimin durdurulmasının toplam satışlar üzerinde önemli bir etki yaratması beklenmiyor.

Kaleseramik, Irak’taki satış ve pazarlama faaliyetlerini Türkiye’de üretilen veya tedarik edilen ticari ürünlerle sürdürecek. Şirket, kararın faaliyetlerinin sürekliliği üzerinde olumsuz bir etki oluşturmasının da beklenmediğini kaydetti.

Açıklamada, üretimin durdurulması ve satış faaliyetlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin değerlendirmeler tamamlanana kadar, yatırımcıların yanıltılmaması ve rekabet gücünün korunması amacıyla bilginin kamuya açıklanmasının 23 Ekim 2026’da ertelendiği de bildirildi.