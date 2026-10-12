İstanbul merkezli Kuzey Star Tersanesi, Hırvatistan'ın Pula kentinde faaliyet gösteren gemi yapım şirketi Uljanik Brodogradnja 1856'nın kontrol hisselerini devralmak için kolları sıvadı.

Hırvatistan Yeniden Yapılandırma ve Satış Merkezi (CERP), Türk şirketinin toplam yüzde 97,13'lük devlet hissesi için sunduğu 12.053.500 avroluk (13,5 milyon dolar) bağlayıcı teklifi kabul etti.

Şirketin sunduğu tutar, 11.085.250 euro (12,4 milyon dolar) olarak belirlenen ihale başlangıç fiyatının üzerine çıktı. Söz konusu hisselerin toplam nominal değerinin ise 34.384.080 avro (38,5 milyon dolar) olduğu bildirildi.

HIRVATİSTAN MALİYE BAKANLIĞININ ONAYI BEKLENİYOR

Bairdmaritime'de yer alan habere göre, CERP tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Star'ın imtiyaz sözleşmesi kapsamındaki deniz alanında gemi inşası, tamiri ve yüzer yapıların yapım faaliyetlerini sürdürmeyi kabul ettiği aktarıldı. İhale şartları arasında yer alan sitedeki gemi yapım faaliyetlerinin korunması taahhüdünün ardından, taraflar arasında satış ve devir sözleşmesi imzalanacak.

Alıcı şirketin Avrupa Birliği dışı merkezli olması sebebiyle hisse devri, Hırvatistan Doğrudan Yabancı Yatırım Tarama Kanunu çerçevesinde Hırvatistan Maliye Bakanlığının izin kararı sonrasında resmileşecek.

İhale aşamasında Lüksemburg merkezli Mira Finance Holding tarafından sunulan rakip bağlayıcı teklif ise geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmadı. CERP, firmanın ödeme siparişi kopyası sunmasına rağmen gerekli teminat tutarının kurum hesabına geçmediğini kaydetti.

TERSANENİN GEÇMİŞİ VE HÜKÜMET DESTEĞİ

CERP'in 18 Haziran 2026 tarihinde başlattığı ihale sürecinde dokuz yatırımcı ihale dokümanı satın alırken, iki bağlayıcı teklif sunuldu. Diğer yandan Hırvatistan Hükümeti, Uljanik Brodogradnja 1856 şirketine CERP aracılığıyla 1,85 milyon avroluk (2,07 milyon dolar) kredi verilmesini onayladı.

Resmi belgelere göre şirket, faaliyetlerindeki aksamaları gidermek ve satış sürecinin tamamlanmasına uygun koşulları sağlamak amacıyla CERP'e başvurarak kredi talebinde bulundu.

Uljanik Brodogradnja 1856, Mayıs 2019'da Uljanik ve Uljanik Brodogradilište şirketleri hakkında başlatılan iflas süreçlerinin ardından Pula'da gemi yapımını yeniden başlatmak amacıyla kurulmuştu.

Hükümet, 2020 yılında gemi yapım imtiyazını yeni kurulan bu şirkete devretmiş ve işletmenin eski kurumların yasal halefi olmadığını belirtmişti. Şirketin mevcut portföyünde canlı hayvan taşıyıcı gemiler ile balıkçı tekneleri yer alıyor.