Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi nedeniyle ülke liderleri 7-8 Temmuz'da Ankara'ya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara ziyaretinde ilk kez Katar tarafından hediye edilen 'Air Force One' adlı lüks uçağını kullanırken, Trump'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Etimesgut Havalimanı'nda karşıladığı görüntüler dünya basınında gündem oldu.

Trump'ın yüz binlerce kişi tarafından canlı takip edilen uçuşunun ardından basına servis edilen görüntülerde, yolcu merdiveninde 'Çelebi' firmasının isminin yer alması dikkat çekmiş, firma bu tercih ile tüm dünyaya ücretsiz şekilde reklamını yapmıştı.

Türkiye'nin en büyük havacılık şirketleri arasında yer alan Çelebi Holding, geçtiğimiz aylarda Hindistan ile yaşanan sorunlarla gündeme gelmiş, Türkiye'nin Pakistan'a yönelik desteği sonrası Hindistan, dev şirketin ülkelerindeki 500 milyon doların üzerindeki varlığını bir gecede sıfıra indirmişti.

500 MİLYON DOLARA TEK GECEDE ÇÖKTÜLER

Yaşananlara ilişkin Haber Hürriyeti'ne açıklamalarda bulunan Çelebi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Canan Çelebioğlu, şirketin Türkiye dışındaki en büyük operasyonlarının Hindistan'da olduğunu ve buradaki sistemi ilmek ilmek işleyerek kurduklarını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Geçen sene 15 Mayıs gibi bu işimiz durduruldu oradaki devlet tarafından ve bütün ekipmanlarımıza her şeyimiz konuldu ve bizi oradan çıkardılar. 10.000 çalışanımızı bir günde başka bir şirkete geçirdiler devlet tarafından ve bizim işte belki 400-500 milyon dolar yarattığımız bir değeri bir günde sıfıra getirdiler.”

Kararın yalnızca maddi kayıplarla sınırlı olmadığını vurgulayan Çelebioğlu, şirketin yıllar boyunca büyük emek vererek büyüttüğü bir operasyonun ortadan kaldırıldığını söyledi.

“İLMEK İLMEK İŞLENEN BİR YERDİ”

Hindistan’daki faaliyetlerin kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirten Çelebioğlu, şu ifadeleri kullandı:



“Bu bizim için gerçekten çok çok üzücü bir olaydı çünkü hani parasal değerini bir kenara bırakın gerçekten böyle ilmek ilmek işlenen bir yerdi orası. Çünkü sonuçta Hindistan farklı bir ülke. Ne kadar bazı ortak şeylerimiz olsa da tabii ki sıkıntılar, zorluklar vardı.”



TÜRKİYE'YE YÖNELİK BÜYÜK BİR BOYKOT SÖZ KONUSU



Pakistan ve Hindistan arasında onlarca yıldır devam eden çatışmalar ve Türkiye'nin dış politikada Pakistan ile kurduğu yakın ilişki, Hindistan'da Türk ürünleri ve şirketlerine yönelik kapsamlı bir boykot hareketinin başlamasına neden oldu.



Aralarında Çelebi Holding'in de yer aldığı çok sayıda dev Türk şirketinin ülkedeki çalışma lisansları iptal edilirken, Hintliler arasında da Türkiye'ye yönelik turizm ziyaretlerine son verme çağrısında bulunulmuştu.