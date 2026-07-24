Türk savunma sanayii, mikro teknoloji alanında kritik bir aşamayı geçerek milli nano insansız helikopter "NanoAlp"i envantere dahil etmeye hazırlanıyor.

Uludoğan Savunma tarafından TÜBİTAK ve Teknopark İstanbul desteğiyle geliştirilen platform, Türkiye'de ilk, dünyada ise kendi sınıfında ikinci ürün olma özelliğini taşıyor.

ABD menşeli küresel rakibine kıyasla yarı fiyatına operasyonel kabiliyet sunan NanoAlp için BAE başta olmak üzere 5 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı ve teslimat aşamasına gelindi.

Uluslararası literatürde 200 gramın altındaki ve 25 santimetreden küçük İHA'ların yer aldığı "nano" sınıfında geliştirilen NanoAlp, ABD menşeli Teledyne FLIR üretimi Black Hornet platformuna doğrudan yerli ve güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Özel motoru ve yavaş dönen pervane mekanizması sayesinde muadillerinin 10-15 metreden fark edilmesine karşın 3 metre mesafeye kadar yaklaştığında dahi duyulmayan bir İHA oldu.

GPS’in çekmediği ya da jammer ile karıştırma yapılan ortamlarda kamera ve sensör füzyonunu kullanarak görevini tam otonom şekilde yerine getirebilen platform, standart dronlara kıyasla iki kat daha uzun süre havada kalarak 30 dakikayı aşan uçuş icra edebiliyor.

Yalnızca keşif ve istihbarat odaklı çalışan küresel örneklerinin aksine NanoAlp, yüksek taşıma kapasitesi sayesinde operasyonel birliklere doğrudan taarruz imkanı da tanıyor.

Yalnızca 100 gram ağırlığa sahip olmasına karşın 350 grama kadar faydalı yük taşıyabilen milli nano helikopter; el bombası veya C4 gibi patlayıcı mühimmatları taşıyabiliyor.

Azami 36 km/s hıza ulaşabilen ve 4 kilometrelik haberleşme menzili içinde görev yapabilen platform; mağara, meskûn mahal, bina içi ve ormanlık alan gibi zorlu çevre koşullarında kamikaze saldırıları gerçekleştirebiliyor.

AR-GE sürecinden ticarileşmeye kadar olan tüm aşamalarını 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayan NanoAlp'in mevcut yüzde 60 olan yerlilik oranının bir yıl içinde yüzde 96 seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

Kilogram başına düşen değeri 2 milyon doları bulan platform, yıllık 100-150 milyon dolarlık nano pazarda dışa bağımlılığı sonlandırarak ülkeye döviz girdisi sağlamayı hedefliyor.

İlk ihracatı Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan milli helikopter için 2 farklı ülkeye teslimat aşamasına gelinirken, Endonezya ile anlaşma sürecinin devam ettiği; Güney Kore, Malezya ve Orta Doğu ülkelerinden de yoğun talep alındığı belirtiliyor.