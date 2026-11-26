Haber Hürriyeti'nin haberine göre Türk tekstil sektörünün uluslararası üretim ağını genişletme adımları kapsamında Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yeni bir üretim tesisini devreye aldı. Şirketin bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil'in üretim tecrübesiyle kurulan Ekoten CentroAmérica kumaş fabrikasının açılışı 25 Kasım 2026 tarihinde yapıldı ve tesis, Sun Tekstil'in Amerika kıtasındaki ilk üretim tesisi olarak kayıtlara geçti.C 120 KİŞİYE GELİR KAPISI OLACAK Sun Tekstil'in yüzde 95 oranında ortak olduğu fabrikada üretim kapasitesinin kademeli olarak artırılması planlanıyor. Şirket, 2027 yılı sonuna kadar tesiste yaklaşık 120 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor. Aynı dönemin sonuna uzanan planlama kapsamında yeni üretim tesisinden yaklaşık 25 milyon dolar ciro elde edilmesi öngörülüyor. TÜM BÖLGEDE TİCARET YAPACAK Guatemala yatırımının temelinde ABD ve çevre ülkelerdeki müşterilere daha yakın bir üretim ve tedarik ağı kurma stratejisi yer alıyor. Sun Tekstil, yeni tesisle birlikte tedarik süreçlerini çeşitlendirmeyi ve teslimat sürelerini kısaltmayı amaçlıyor. Şirket, bu adımla operasyonel esnekliğini artırmayı ve bölgesel pazarlardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

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