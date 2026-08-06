Astor Enerji, İspanya'da yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Astor Enerji Spain S.A.'nın kuruluş ve tescil işlemlerini tamamladığını açıkladı.

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), 5 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, İspanya'daki bağlı ortaklığının kuruluş sürecine ilişkin bilgi verdi.

Yeni şirketin faaliyet alanı; elektrik transformatörleri ile elektrik enerjisinin üretim, iletim ve dağıtım sistemlerine yönelik ekipmanların üretimi, satışı, mühendislik, montaj ve teknik hizmetlerin sunulmasını kapsıyor.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin 13.03.2026 tarihli özel durum açıklaması doğrultusunda, İspanya'nın Zaragoza kentinde bakım, onarım ve servis hizmetleri sunan mevcut yapılanmasının kurumsal yapısını güçlendirmek ve faaliyetlerini yerel şirket çatısı altında yürütmek için kurulmasına karar verilen, sermayesinin tamamı şirkete ait yüzde 100 bağlı ortaklık "ASTOR ENERJI SPAIN S.A."nın kuruluş ve tescil işlemleri tamamlandı.

Bağlı ortaklığın ödenmiş sermayesi 3 milyon 499 bin 920 euro olurken, şirket sermayesi her biri 1 euro nominal değer taşıyan 3 milyon 499 bin 920 adet nama yazılı paydan oluşuyor.