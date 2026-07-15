Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Odessa açıklarında yerel saatle 15.15 sıralarında, bir Türk şirketine ait Atlas Bey adlı sivil ticaret gemisinin İHA saldırısına maruz kaldığı belirtildi. ODESSA’DA KARAYA ÇIKARILDILAR Açıklamada, gemide görev yapan mürettebattan 11'inin Azerbaycan vatandaşı olduğu, Azerbaycan vatandaşı olan gemi kaptanı dışında diğer mürettebatın Odessa'da karaya çıkarıldığı ifade edildi. KAYIP KAPTAN ARANIYOR Açıklamada, karaya çıkarılan Azerbaycan vatandaşlarının sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Kayıp gemi kaptanının bulunmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

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