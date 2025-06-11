Yüzen elektrik santralleri ile birçok farklı ülkede önemli elektrik hizmetleri sağlayan Karadeniz Holding, 50 milyon dolarlık alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'ye elektrik vermeyi durduracak.



Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; elektrik faturasının ödemesinin yapılmadığı gerekçesiyle 12 Haziran itibarıyla başkent Freetown'a elektrik akışı durdurulacak.

YALNIZCA HASTANE VE ACİL HİZMETLER İÇİN ELEKTRİK SAĞLANACAK



Yapılan açıklamada, Karpowership’ten yalnızca hastane ve acil hizmetler için 6 megavatlık enerji verileceği belirtilirken, Sierra Leone Hükümet Sözcüsü Kandeh Yumkella yaptığı açıklamada, kesinti bildirimini aldıklarını ve şirketle yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını doğruladı. Hükümet ise kesintinin etkilerini azaltmak için önlemler aldığını açıkladı.

Freetown Belediye Başkanı Yvonne Aki-Sawyerr, kesintilerin şehirdeki aileler ve işletmeler üzerinde ciddi olumsuz etkileri olacağı konusunda uyarıda bulundu.