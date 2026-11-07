Uganda'da Türk şirketi Yapı Merkezi'nin üstlendiği 2,7 milyar euroluk demiryolu projesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Haziran ayında şirketle yapılan sözleşmenin iptal edildiğini duyuran Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, yaklaşık beş ay sonra karar değiştirdi.

Kainerugaba, demiryolu projesinin ilk etabının yeniden Yapı Merkezi tarafından yürütülmesine onay verdi.

5 AY SONRA GERİ ADIM ATTI

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu olan Kainerugaba, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada, babasının talimatları doğrultusunda Malaba-Kampala Standart Hat Açıklıklı Demiryolu (SGR) projesinin ilk aşamasının Yapı Merkezi tarafından yürütülmesini kabul ettiğini bildirdi.

Kainerugaba, ilgili kamu kurumlarına proje çalışmalarının hızlandırılması talimatını da verdi.

Yeni açıklama, haziran ayında Türk şirketine yönelik sert ifadeler kullanan Kainerugaba'nın önceki kararından dönmesi olarak değerlendirildi.

TÜRK ŞİRKETİNİN SÖZLEŞMESİNİ İPTAL ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Kainerugaba, 16 Haziran 2026'da yaptığı açıklamada, Yapı Merkezi ile imzalanan demiryolu sözleşmesini iptal ettiklerini duyurmuştu.

Projenin tamamlanması için başka bir şirket arayacaklarını belirten general, Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliği önünde protesto düzenlenmesi çağrısında da bulunmuştu.

Ancak Uganda'nın ilgili kamu kurumlarından sözleşmenin hukuken feshedildiğine ilişkin kesin bir doğrulama gelmemişti. Bu nedenle haziran ayındaki açıklamanın ardından projenin geleceği belirsizliğini korumuştu.

TÜRKİYE İLE DİPLOMATİK GERİLİM YAŞANMIŞTI

İki ülke arasındaki gerilimin merkezinde, Uganda yönetiminin Türkiye'de bulunduğu belirtilen muhalif Fred Lumbuye'nin iadesine yönelik talebi bulunuyordu.

Kainerugaba'nın Türkiye'den 1 milyar dolar istediğine ilişkin açıklamaları da diplomatik tartışmaları artırmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Yapı Merkezi'nin projedeki geleceği belirsizliğe sürüklenirken 6 Kasım'daki yeni açıklamayla şirketin demiryolu projesine devam etmesinin önü açıldı.

2,7 MİLYAR EUROLUK DEMİRYOLU PROJESİ

Yapı Merkezi ile Uganda hükümeti arasında Ekim 2024'te yaklaşık 2,7 milyar euro değerinde demiryolu sözleşmesi imzalanmıştı.

Başkent Kampala ile Kenya sınırındaki Malaba kentini birbirine bağlaması planlanan hattın uzunluğu yaklaşık 272 kilometre olacak.

Kasım 2024'te temeli atılan projenin 48 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyordu. Ancak finansman sorunları nedeniyle çalışmalar planlanan takvimin gerisinde kaldı.

Haziran 2026'da İslam Kalkınma Bankası'nın projeye 650,75 milyon euroluk finansman onayı vermesi, çalışmaların ilerlemesi açısından önemli bir gelişme oldu.

DOĞU AFRİKA TİCARETİNDE KRİTİK ROL ÜSTLENECEK

Demiryolu hattının tamamlanmasıyla Uganda'nın Kenya üzerinden Hint Okyanusu kıyısındaki Mombasa Limanı'na demiryolu bağlantısı kurması hedefleniyor.

Projenin, iki ülke arasındaki yük taşımacılığını kolaylaştırması, lojistik maliyetlerini düşürmesi ve Doğu Afrika'daki ticaret bağlantılarını güçlendirmesi bekleniyor.