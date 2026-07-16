Türkiye’de sanayicinin üzerindeki üretim ve işletme yükü her geçen gün ağırlaşırken, ülkenin katma değer üreten öncü sektörleri çareyi yurt dışına kaçmakta buluyor.

Geçtiğimiz dönemde tekstil sektöründe yaşanan kitlesel göç dalgasının bir benzeri, şimdi de mühendislik ve metal sanayisinde patlak verdi. Türkiye’nin köklü markalarından Ukinox, rotasını doğrudan Mısır’a çevirdi.

Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Genel Heyeti Başkanı Velid Cemaleddin, Yeni Başkent’teki heyet merkezinde düzenlenen imza törenine katıldı.

Heyetin gelişim kolu olan Ana Geliştirme Şirketi (MDC) ile Türk "Ukinox İmalat Şirketi (Ukinox manufacturing company)" arasında imzalanan sözleşmeyle, Sokhna Sanayi Bölgesi’nde yeni bir üretim tesisi kurulması resmiyete döküldü.

Mısır'ın Devlet Bilgi Servisi sitesinde yer alan habere göre, sözleşme, MDC Genel Müdürü General Velid Yusuf ile Ukinox Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Hakoğlu tarafından imzalandı.

14 MİLYON DOLARLIK YATIRIM VE 220 İSTİHDAM

Söz konusu proje, 14 milyon ABD doları tutarında bir yatırımla, 37 bin metrekarelik bir alan üzerinde hayata geçirilecek. Bölgede 220 doğrudan iş fırsatı sağlayacak olan projenin ilk aşamasının, 2028 yılı ortasında üretime ve faaliyete başlaması planlanıyor.

Tesisin yıllık üretim kapasitesinin ise 1.2 milyon adede ulaşması hedefleniyor. Katma değerli mühendislik sanayileri kapsamında paslanmaz çelikten mutfak evyeleri üretecek olan fabrika, üretimiyle hem yerel hem de uluslararası pazarların ihtiyaçlarını karşılayacak.

100'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Türkiye'de eviye, fırın, davlumbaz, ocak ve armatür üretimleri yapan olan Ukinox, 100'den fazla ülkeye ihracat yapıyor.