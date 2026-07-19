

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararının üzerinden yaklaşık iki ay geçmesine karşın CHP içerisindeki tartışmalar dinmek bilmedi.



Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm çağrılara rağmen olağanüstü kurultay için kapıları kapatması ve pazartesi günü adli tatilin başlayacak olması, Özel'in uzun süredir konuşulan ayrı bir parti kurma fikrinin somutlaşmasına neden oldu.



SALI GÜNÜ CHP'DEN İSTİFA EDECEK İDDİASI



Kulislere yansıyan bilgilere göre Özel, salı günü CHP'nin Grup Toplantısında son kez kürsüye çıkacak ve Yeni Parti hakkında somut açıklamalarda bulunacak. İktidar medyası A Haber'e göre Özel'in salı günü Grup Toplantısı konuşmasında CHP'den istifasını açıklaması beklenirken, kurulacak parti için genel merkez binası ise şimdiden belirlenmiş durumda.



Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan ve daha önce Gelecek Partisi'nin ilk genel merkezi olarak kullanılan bina, CHP'li vekiller tarafından gezildi ve Yeni Parti'nin Genel Merkezi olması konusunda fikir birliğine varıldı. Ayrıca kurulacak partinin logosunda Türk Bayrağını temsilen kırmızı ve beyaz renklerinin ağırlıkta olması kararlaştırıldı.





SİYASET TARİHİNİ BELİRLEYECEK İKİ GÜN



21 Temmuz tarihine kadar Yargıtay'dan 'mutlak butlan' kararına ilişkin bir açıklama ya da mahkemenin tedbir kararına yönelik bir iptal gelmemesi halinde Özel'in 21 Temmuz'da kurulacak Yeni Parti'yi resmen duyurması, 22 Temmuz'da ise kurmayları ile gerçekleştireceği Parti Meclisi toplantısında CHP'den Yeni Parti'ye geçişin yol haritasını ayrıntılı olarak masaya yatırması bekleniyor.



YENİ PARTİ'YE GEÇİŞTE İKİ FARKLI SENARYO



Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre yeni oluşuma ilişkin iki ayrı senaryo üzerinde duruluyor. İlk senaryoya göre, 30 kişilik bir kurucular heyeti oluşturulacak. Bu heyet, CHP içinde mücadele sürerken yeni partinin kuruluş dilekçesini verecek.



CHP’de olağanüstü kurultay gibi süreçlerden sonuç alınamaması halinde ise mevcut kadro toplu şekilde yeni partiye geçecek. Bu kurucuların teknik sorumluluk üstleneceği belirtiliyor.



İkinci senaryoda ise yeni partinin doğrudan mevcut yönetimde yer alan milletvekilleri tarafından kurulması öngörülüyor. Bu durumda, yeni parti süreci başlatılacak.





