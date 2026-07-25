Özgür Özel ve arkadaşları, mahkeme kararıyla butlan yönetiminin oturduğu baba ocağı CHP’den ayrılarak yeni partilerini kurdu. Türk siyasetine yeni bir soluk getirecek partinin adı ‘YENİ Parti’ oldu. Sevr’in yırtıp atıldığı, Lozan Barış Anlaşması’nın yıl dönümünde partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na verildi.

Özgür Özel, YENİ Parti’nin kuruluş evraklarını imzalayarak CHP’den istifa etti ve “Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun” dedi. 90 CHP milletvekili de partilerinden istifa ederek YENİ Parti’nin kurucusu oldu.

YOLUMUZ İKTİDAR

Özgür Özel parti kurulduktan sonra da ilk açıklamasında “Yolumuz açık olsıun. Bu yürüyüşü Anadolu’da adım adım başlatan, arkamızda dimdik duran ve sözün millete ait olduğunu, sözün saraylarda, tek adamlarda, onların bürokratlarında olmadığını taktir eden, hangi siyasi görüşten olursa olsun demokrasi yürüyüşümüze ilham veren, iştirak eden ve bizimle birlikte yürüyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yolumuz iktidar yoludur’’ dedi.

HACIBAYRAM’DA CUMA

Özel partiye start verildiği gün Hacı Bayram Camii’nde cuma namazı kıldı. Özel’in bu tercihi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan 1920’de Meclis çalışmalarına başlamadan önce Hacı Bayram Camii’nde kıldığı cuma namazına referans olarak yorumlandı.

Özel burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Özel’e, “Bizi kurtar başkanım”, “Korkma yanındayız” ve “Yolun açık olsun” sözleriyle destek verildi. Özel, cuma namazının ardından milletvekilleri ile birlikte Birinci Meclis’i ziyaret etti, daha sonra da Anadolu Kulübü’nde ilk grup toplantısını yaptı ve kurulları seçti.

KÖKLERİ BURADA

23 Nisan 1920. Atatürk ve TBMM

Atatürk’ün TBMM açılırken Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldığı cuma namazı referans alındı.

24 Temmuz 1923. İnönü ve Lozan

İsmet Paşa’nın Türkiye’nin kuruluş senedini imzaladığı Lozan Antlaşması’nın yıldönümü seçildi.

İŞTE LOGO

Özel, Yeni Parti’yi kurar kurmaz sosyal medya fotoğrafını değiştirdi. Atatürk’ün “Köylü milletin efendisidir” sözünün yazdığı, kendisinin de Yozgat mitinginde Atatürk gibi traktör sürdüğü fotoğrafı kapak yaptı.

İmzayı Atatürk’ün mesajıyla attı

Yeni Parti’nin kuruluş dilekçesini imzaladığı anı bir videoyla paylaşan Özel, “Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun” dedi.

Özgür Özel, Kurucular Kurulu’nun ilk toplantısının ardından, bugün Anıtkabir’de olacaklarını belirterek, “Salı günü ana muhalefet olarak Meclis’te yerimizi alacağız” diye konuştu.

‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’

BAHÇELİ’NİN ÖNERİSİ KIYMETLİ

Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘hazine yardımı’ önerisini de değerlendirmesini kıymetli bulduğunu söyledi.

İşçinin, emeklinin memurun, esnafın, çiftçinin kadınların, gençlerin Türkiye’nin yeni partisi

Özgür Özel, X hesabındaki fotoğrafını değiştirdi ve “CHP Genel Başkanı” yazısını da kaldırdı. Özel, sosyal medya hesabından ilk açıklamasında, “YENİ Parti’yi kuran, milletimizdir. İşçinin YENİ Partisi. Emeklinin YENİ Partisi. Memurun YENİ Partisi. Esnafın YENİ Partisi. Çiftçinin YENİ Partisi. Kadınların YENİ Partisi. Gençlerin YENİ Partisi. Türkiye’nin YENİ Partisi... Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Özgür Özel, sosyal medya hesaplarındaki biyografisini de yeniledi. Özel’in ‘X’ hesabında Yozgat’ta traktör üzerinde çekilen fotoğrafı ile birlikte ‘YENİ Parti’ logosu ve Atatürk’ün fotoğrafı ile ‘Köylü milletin efendisidir’ ifadesi yer aldı.

YENİ Parti’nin logosu büyük harf ile kırmızı renkli ’YENİ’’ yazısı oldu. Özel’in daha önce kullandığı “TBMM Özgür Özel” isimli X hesabının adı değiştirilerek YENİ Parti’nin resmi X hesabı olarak kullanılmaya başlandı.