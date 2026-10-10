Tezgahlarda palamut fiyatları 40 liraya kadar düşmesi vatandaşın yüzünü güldürürken, denizden gelen bir haber balıkçıları şaşkına çevirdi. Ucuzlayan palamut bolluğu gündemdeki yerini korurken, Antalya'da denize açılan amatör balıkçılar oltalarına takılan dev canlıyı palamut zannederek evine götürüp arkadaşına yedirdi. Ancak işin aslı uzmanların incelemesiyle ortaya çıktı.

OKYANUS CANAVARINI YAKALADILAR

Kastamonu İnebolu'da kilogramlık palamutların tanesi 40 liradan satılırken, Antalya Kemer açıklarında avlanan Ersin Karakaş ve arkadaşları su yüzeyinde dev bir balık gördü. 5 kilogram ağırlığında olan ve yaklaşık 110 santimetre boyundaki balığı 10 dakikalık heyecanlı bir mücadeleyle yakaladı. Ekip, avladıkları canlıyı iri bir palamut türü sandı.

"PALAMUT SANDIK ARKADAŞIMIZ AFİYETLE YEDİ"

Yakaladıkları balığı sevinçle arkadaşlarına hediye eden balıkçılar, çektikleri görüntüleri Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'na gönderdi. İncelemenin ardından olayın arkasındaki gerçek başka çıktı. Yakalanan balığın palamut değil, okyanuslarda yaşayan ve Türkiye sularında ilk kez görülen 'Kral Balığı' olarak da bilinen Acanthocybium Solandri türü (Wahoo) olduğu tespit edildi.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

O anları gülümseyerek anlatan Ersin Karakaş, "Sıradan bir palamut sanıp arkadaşımıza verdik. Sonradan Türkiye'de ilk defa görülen tropikal bir okyanus balığı olduğunu öğrendik. Böylece Türkiye sularında ilk kez kayıtlara geçen balığı arkadaşımız afiyetle yemiş oldu" dedi.