Pakistan Menkul Kıymetler Borsası'nda (PSX) işlem gören Nishat Mills Limited (NML), süt sektöründe yaşanan olumsuz koşulların şirketin finansal yapısı üzerindeki olumsuz etkileri gerekçesiyle önemli bir ortaklık kararını duyurdu.

Şirket yönetim kurulu, 19 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği acil toplantıda, Nishat Sütaş Dairy Limited bünyesindeki yüzde 49,10 oranındaki hissesinin tamamını Türk ortak Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.'ye satma teklifini onayladı. Hisse başına 5 Rupi değer biçilen işlem, pay sahiplerinin onayı ile gerekli yasal ve düzenleyici süreçlerin tamamlanmasının ardından kesinleşecek.

SÜT SEKTÖRÜNDEKİ OLUMSUZ KOŞULLAR AYRILIK GETİRDİ

Pro Pakistani 'de yer alan habere göre, Nishat Mills tarafından yapılan açıklamada, süt sektörünü etkileyen mevcut piyasa ve mevzuat koşullarının yanı sıra bunun finansal durum üzerinde yarattığı baskının kararda etkili olduğu belirtildi.

Şirket yönetim kurulu, Nishat Sütaş Dairy'deki yatırımdan çıkmanın hem şirket hem de hissedarların çıkarları doğrultusunda en uygun adım olduğu sonucuna vardı. Türkiye merkezli uluslararası süt üreticisi Sütaş ile Nishat Mills ortaklığında kurulan şirkette, Nishat Mills halen ödenmiş sermayenin yüzde 49,10'unu elinde bulunduruyor.

SÜTAŞ HİSSELERİN TAMAMINI DEVRALMAYA HAZIR

Uluslararası süt sektörünün önde gelen oyuncularından Sütaş, Nishat Mills'e ait payların tamamını devralmaya ve nihai sözleşmelerin imzalanması ile gerekli izinlerin alınması şartıyla Nishat Sütaş Dairy'nin faaliyetlerini sürdürmeye istekli olduğunu bildirdi.

Nishat Mills, planlanan bu hisse devrinin yabancı stratejik yatırımcıların Pakistan süt sektörüne ve genel ülke ekonomisine olan katılımının devamını teşvik edeceğini vurguladı.

SON KARAR HİSSEDARLARIN ONAYINA SUNULACAK

Satış işleminin hayata geçmesi için Nishat Mills hissedarlarının onayı bekleniyor. Şirket, hissedarların söz konusu devir işlemini görüşüp karara bağlaması amacıyla 23 Eylül 2026 tarihinde Lahor'daki Emporium Mall'da bir Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı düzenleyecek. Olağanüstü Genel Kurul hazırlıkları kapsamında şirketin hisse transfer defterlerinin 17 Eylül ile 23 Eylül tarihleri arasında kapalı tutulacağı bildirildi.