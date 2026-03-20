UEFA turnuvalarına 2025-2026 sezonunda Türkiye adına Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir katılırken çeyrek final maçları öncesi 5 takım da elenmekten kurtulamadı.

UEFA'nın para ödülü dağıtım kriterlerine göre Türk takımları içinde en fazla geliri Galatasaray, en az geliri Beşiktaş ile Başakşehir elde etti.

GALATASARAY'A 53.53 MİLYON EURO

Bu sezon "Devler Ligi"ne direkt katılan Galatasaray, UEFA'nın para ödülleri yönetmeliğine göre "ayak bastı parası" olarak 18.62 milyon euro kazandı.

Ligde oynadığı 8 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkartan "Cimbom" bu performansıyla 7 milyon avronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 5.08 milyon euroluk gelire uzandı.

Ligde ilk 24'e kalarak son 16 turu play-off turu maçı oynamaya hak kazanan ve 1 milyon euroluk prime uzanan sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna yükselmesiyle kazancına 11 milyon euro daha ekledi.

Yayın havuzu değerlemesinden 6.41 ila 10.41 milyon euro (ortalama 8.41 milyon euro) kazanan Galatasaray'ın, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2.42 milyon euro oldu.

FENERBAHÇE'YE 19.47 MİLYON EURO

Bu sezona Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan ve 175 bin euro ile açılışı yapan Fenerbahçe, sonraki turda (play-off) Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

"Devler Ligi"nin kapısından dönen sarı-lacivertli ekip, bir nevi "teselli ikramiyesi" mahiyetindeki 4.29 milyon euroyla ödüllendirildi.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe; bu organizasyona katılımından dolayı 4.31 milyon euro, ligdeki performansıyla (3'er galibiyet ve beraberlik) 1.8 milyon euro ve ligde elde ettiği dereceyle 1.45 milyon euroluk gelire uzandı.

Son 16 play-off turu oynamasından dolayı hanesine 300 bin avro daha yazdıran "Sarı kanaryalar", yayın havuzu değerlemesinden 4,39 ila 5,59 milyon euro (ortalama 4.99 milyon euro), UEFA katsayı kaleminden de 2.16 milyon euroyu kasasına koydu.

SAMSUNSPOR'A 7.89 MİLYON EURO

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turundan sezonu açtı ve 175 bin euroyla başlangıç yaptı.

Bu turu geçemeyerek yoluna Konferans Ligi'nde devam eden kırmızı-beyazlı ekip; "ayak bastı parası" olarak 3.17 milyon euro, ligdeki performansıyla 1.33 milyon euro, ligdeki derecesiyle 830 bin euro, son 16 turu play-off turuna kalmasıyla 200 bin euro ve son 16 turu oynamasıyla 800 bin euro kazandı.

Yayın havuzu değerlemesinden payına 570 bin ila 1 milyon 570 bin euro (ortalama 1 milyon 70 bin euro) düşen Samsunspor, katsayı kaleminden de 320 bin euroluk gelir elde etti.

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'E 1.27 MİLYON EURO

Beşiktaş ve Başakşehir ise 1 milyon 275'er bin euroyla yetindi.

Çıktığı ilk sınavda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda elenerek Konferans Ligi'ne geçiş yapan Beşiktaş, bu turnuvada da sadece bir tur ilerleyebildi ve play-off'ta Avrupa defterini kapattı.

Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turunda dahil olduğu turnuvada 2 tur ilerleyip tıpkı Beşiktaş gibi play-off turunda Avrupa macerasını noktaladı.

Her iki takım da oynadıkları her tur için 175'er bin euro ve Konferans Ligi play-off turunda elenmeleri sebebiyle 750'şer bin euroluk teselli ödülüyle sezonu tamamladı.